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省下101秒！桃「救護一路通」 綠燈開道搶生機

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑／桃園報導
桃市府推動「救護一路通」計畫，市長張善政昨在市政會議指出，今年七月將新增第四處在平鎮聯新醫院周邊，持續為急重症患者爭取關鍵時間。圖／桃市府提供
桃市府推動「救護一路通」計畫，市長張善政昨在市政會議指出，今年七月將新增第四處在平鎮聯新醫院周邊，持續為急重症患者爭取關鍵時間。圖／桃市府提供

桃園市政府近年推動「救護一路通」計畫，在三處醫院周邊建置智慧號誌系統，讓救護車一路綠燈通行，平均每趟省下一○一秒行車時間，還曾創下最快四十秒就抵達醫院的紀錄。市長張善政昨宣布新增第四處在平鎮聯新醫院周邊，也是南桃首處，爭取救治傷患的黃金時間。

張善政說，「救護一路通」概念是在指定責任醫院周邊路段建置「電子圍籬」，當救護車進入範圍即觸發智慧號誌系統，沿途路口提前轉為綠燈、疏解前方車流，讓救護車不必再為等候紅綠燈延誤送醫，到達路口時能順暢通過。

桃園市「救護一路通」計畫首站選定桃園區聖保祿醫院，並陸續擴增至衛福部桃園醫院、經國敏盛醫院。

分別在三家責任醫院周邊的桃園區民族陸橋、中山路與經國路口建置智慧號誌系統。

張善政表示，在系統導入前，救護車從進入圍籬範圍到抵達醫院平均需要花費四分鐘；系統啟用後，時間已大幅縮短至不到兩分鐘，甚至曾創下最快僅需四十秒就衝進醫院的驚人紀錄。

張善政說，由於「救護一路通」推動成效良好，市府將持續尋找適合場域逐步擴大推動，今年七月將以平鎮聯新國際醫院為第四處場域，這也是南桃園首個實施「救護一路通」的區域教學級醫院。

消防局復旦分隊距離醫院不到五百公尺，復旦分隊指出，醫院周邊包括省道台一線延平路、外環道環南路，還有從高速公路交流道下來轉入文化街與復旦路、廣泰路、育達路，都是救護車經常送傷患到醫院的道路，「路口多，號誌自然也多」，如果碰上交通尖峰時間，救護車常常塞在車陣中。

消防員說，儘管前面的汽機車想讓路，也沒有辦法在短短十幾秒、半分鐘讓出一條通道，救護車被迫塞車，而且發生碰撞擦撞的機率也高，萬一有行車糾紛更麻煩。樂見市府在聯新醫院周邊推動「救護一路通」，省數十秒、一分鐘或更多，對傷患而言都是寶貴的救命時間。

救護車 張善政 桃園

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