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桃園推結構外審5案省逾13億 工期最多縮短395天

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政上任後推動公共工程結構外審機制，市府表示，其中5案節省經費約13億3600萬元，工期也縮短73至395天，實質為工程品質把關。圖／市府提供
桃園市長張善政上任後推動公共工程結構外審機制，市府表示，其中5案節省經費約13億3600萬元，工期也縮短73至395天，實質為工程品質把關。圖／市府提供

桃園市曾發生平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓、竹圍漁港遊艇碼頭3大工程出包案，市長張善政上任後推動公共工程結構外審機制。市府新工處今表示，外審機制從2023年啟動至今，已累計辦理34次設計審查、9次施工勘查，其中5案節省經費約13億3600萬元，工期也縮短73至395天，實質為工程品質把關。

桃園3大工程曾發生平鎮文化公園地下停車場崩塌、楊梅區公所新大樓上浮、竹圍漁港遊艇碼頭破損等狀況，過往行政審查機制被質疑失靈。張善政上任後除邀前內政部長李鴻源等16人組成公共工程體檢委員會，也宣布引入第三方外審與階段性審查。

新工處總工程司張育維指出，外審採共治模式，由機關長官主持，流程涵蓋應用表單制定、規畫設計階段審查、施工階段現場勘查及成果核定4大步驟，審查重點聚焦安全性、施工性、維護管理性及避免超量設計4大面向。

許多工程經外審機制把關，節省不少經費和工期。如公教人員訓練中心新建工程因A棟基礎改為連續基礎、量體由地上6層改為3層，原規畫約26億元降至16.56億元，省9.44億元、縮短395天；環北國中校舍開挖坡度由1比2優化為1比1.2，減少土方挖填6000立方，省0.25億元、縮短73天。

過嶺、仁德國小因土方優化與面積精省，原需追加1.45億、2.02億元，均於原工程經費內發包；陸軍第六軍團體育館暨龍恩里活動中心採輕量鋼骨屋頂、基礎共構，省0.2億元、縮短90天。

市長張善政表示，公共工程不應只追求外觀設計，更應兼顧安全、施工可行性與使用需求，過去部分建築雖具設計特色，後續仍面臨維護管理挑戰，未來設計階段應讓使用單位及早參與；外審機制將朝電子化、數據化及AI應用發展。

工務局長汪在宙表示，外審透過第三方專業審查及跨領域意見整合，可提前發掘設計缺失與施工風險，減少變更、縮短工期，落實「價值工程」，兼顧安全、耐久、機能與效益。

桃園 張善政 李鴻源

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