快訊

查緝畫面曝！日籍現役AV女優來台賣淫遭逮 跨國應召集團馬伕遭判刑3月

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園「救護一路通」平均節省101秒 7月擴點平鎮聯新醫院

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府推動「救護一路通」計畫。市長張善政今在市政會議指出，今年7月將新增第4處在平鎮聯新醫院周邊，持續為急重症患者爭取關鍵時間。記者朱冠諭／攝影
桃市府推動「救護一路通」計畫。市長張善政今在市政會議指出，今年7月將新增第4處在平鎮聯新醫院周邊，持續為急重症患者爭取關鍵時間。記者朱冠諭／攝影

為爭取救治傷患的黃金時間，桃市府推動「救護一路通」計畫。市長張善政今在市政會議指出，市府結合消防局、交通局透過智慧號誌系統，讓執行緊急任務的救護車一路綠燈通行，目前全市3處場域，截至今年5月31日已完成9540次號誌變換，平均每趟可省下1分41秒行車時間。他也宣布，今年7月將新增第4處在「平鎮聯新醫院」周邊，為急重症患者爭取關鍵時間。

張善政表示，「救護一路通」自2023年底起由消防局與交通局攜手推動，在指定責任醫院周邊路段建置電子圍籬，當救護車進入範圍即觸發智慧號誌系統，沿途路口提前轉為綠燈、疏解前方車流，讓救護車不必再為等候紅綠燈延誤送醫，到達路口時能順暢通過。

張善政指出，「救護一路通」首站選定桃園區聖保祿醫院，後續陸續擴增至部立桃園醫院、經國敏盛醫院，目前共3家責任醫院周邊已建置智慧號誌系統，截至今年5月31日累計完成9540次號誌變換，其中紅燈截斷4425次、綠燈延長3848次、另1267次系統判斷無需調整，平均每趟可節省1分41秒，對於急重症病患而言，多出的1分多鐘往往就是搶救關鍵。

依市府統計，3家醫院中以聖保祿醫院觸發次數最多，在桃園區民族陸橋設置電子圍籬後累計完成4266次號誌變換，其中紅燈截斷1537次、綠燈延長2435次、無調整294次，平均每趟節省97.9秒。

部立桃園醫院在桃園區中山路設置2處電子圍籬，累計完成3311次號誌變換，紅燈截斷1608次、綠燈延長813次、無調整890次，平均每趟節省86.73秒。

經國敏盛醫院在桃園區經國路口3個方向設置電子圍籬，完成1963次號誌變換，紅燈截斷1280次、綠燈延長600次、無調整83次，平均每趟節省119秒，是3家醫院中單趟節省時間最多者。

張善政說，由於「救護一路通」推動成效良好，市府將持續尋找適合場域逐步擴大推動，今年7月將以平鎮聯新醫院為第4處場域，後續也會在醫療照顧的每個環節繼續努力，讓市民在有醫療需要時能更快、更確實地獲得照顧。

救護車 張善政 桃園

延伸閱讀

61歲男突心肌梗塞失去生命徵象 醫院啟動心導管綠色通道搶回一命

桃園男山區放捕籠墜溪骨折卡巨石兩天 消防高難度救人

新北敬老卡擴大使用 300點悠遊卡化可消費明年上路

診所周休二日最快7月上路 假日看病怎麼辦？衛福部：UCC將擴點備援

相關新聞

盼有兄弟姊妹陪伴成長 鍾東錦交辦研議生育津貼第二胎補助5萬

苗栗縣政府生育津貼去年起每胎2萬元，縣長鍾東錦今天交辦民政處研議第二胎以上補助，從2萬元提高到5萬元，讓民眾有感，鼓勵生育第二胎，因為有「兄弟姊妹陪伴成長是快樂的事」！

桃園推結構外審5案省逾13億 工期最多縮短395天

桃園市曾發生平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓、竹圍漁港遊艇碼頭3大工程出包案，市長張善政上任後推動公共工程結構外審機制。市府新工處今表示，外審機制從2023年啟動至今，已累計辦理34次設計審查、9次施工勘查，其中5案節省經費約13億3600萬元，工期也縮短73至395天，實質為工程品質把關。

苗栗農產再傳捷報！ 泉順「山水米」勇奪2026台北國際食品展金葉獎

苗栗縣農產再度發光傳出捷報！近日青農楊策以「職業蛋中雞場經營管理」為主題，在全國農業達人選拔大賽榮獲亞軍殊榮，獲縣長鍾東錦接見表揚之後，泉順食品的山水米品牌，今年再度憑藉永續實力，在上千家參展廠商當中脫穎而出，一舉奪下2026台北國際食品展綠色願景獎的至高榮譽「金葉獎」。

苗栗縣獅潭鄉普發捕蛇夾2.0 公所研議更友善安全移除

苗栗縣獅潭鄉將普發捕蛇夾案，鄉公所回應愛護動物人士意見，將研議加工改裝一般金屬捕蛇夾，縣府也會加強宣導辨識常見蛇類等配套，希望更友善安全移除，兼顧避免造成蛇類傷害。

陪家人篩檢竟發現自己罹第1期肺癌 桃市行動CT車立大功

桃園偏鄉就醫不便長期受到關注，市長張善政今在市政會議指出，市府以行動CT車、洗腎中心、巡迴醫療及遠距會診多管齊下推動偏鄉醫療，復興區洗腎中心啟用1年多累計服務2340人次、巡迴醫療照顧2351人次，CT車也及早篩出1名市民罹患第1期肺癌。他透露，市立醫院復興分院建築專案管理標案預計6月底定案，偏鄉醫療量能未來將明顯提升。

竹北市公所超車縣府 鄭朝方19座停車場布建逾200槍電動車快充樁

新竹縣竹北市公所於轄內19座停車場布建超過200槍充電樁，規模為竹縣之最，更全面採用DC直流快充系統，大幅提升充電效率；其中P19（停十五）、U1（公二停五）、M1（停十三）等停車場已率先提供服務，共計提供68槍直流快充，讓竹北正式邁向高效率的公共充電服務網絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。