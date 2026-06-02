桃園「救護一路通」平均節省101秒 7月擴點平鎮聯新醫院

為爭取救治傷患的黃金時間，桃市府推動「救護一路通」計畫。市長張善政今在市政會議指出，市府結合消防局、交通局透過智慧號誌系統，讓執行緊急任務的救護車一路綠燈通行，目前全市3處場域，截至今年5月31日已完成9540次號誌變換，平均每趟可省下1分41秒行車時間。他也宣布，今年7月將新增第4處在「平鎮聯新醫院」周邊，為急重症患者爭取關鍵時間。

張善政表示，「救護一路通」自2023年底起由消防局與交通局攜手推動，在指定責任醫院周邊路段建置電子圍籬，當救護車進入範圍即觸發智慧號誌系統，沿途路口提前轉為綠燈、疏解前方車流，讓救護車不必再為等候紅綠燈延誤送醫，到達路口時能順暢通過。

張善政指出，「救護一路通」首站選定桃園區聖保祿醫院，後續陸續擴增至部立桃園醫院、經國敏盛醫院，目前共3家責任醫院周邊已建置智慧號誌系統，截至今年5月31日累計完成9540次號誌變換，其中紅燈截斷4425次、綠燈延長3848次、另1267次系統判斷無需調整，平均每趟可節省1分41秒，對於急重症病患而言，多出的1分多鐘往往就是搶救關鍵。

依市府統計，3家醫院中以聖保祿醫院觸發次數最多，在桃園區民族陸橋設置電子圍籬後累計完成4266次號誌變換，其中紅燈截斷1537次、綠燈延長2435次、無調整294次，平均每趟節省97.9秒。

部立桃園醫院在桃園區中山路設置2處電子圍籬，累計完成3311次號誌變換，紅燈截斷1608次、綠燈延長813次、無調整890次，平均每趟節省86.73秒。

經國敏盛醫院在桃園區經國路口3個方向設置電子圍籬，完成1963次號誌變換，紅燈截斷1280次、綠燈延長600次、無調整83次，平均每趟節省119秒，是3家醫院中單趟節省時間最多者。

張善政說，由於「救護一路通」推動成效良好，市府將持續尋找適合場域逐步擴大推動，今年7月將以平鎮聯新醫院為第4處場域，後續也會在醫療照顧的每個環節繼續努力，讓市民在有醫療需要時能更快、更確實地獲得照顧。