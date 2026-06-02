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金牌客運接手湖口、新豐3路線 6月起接駛班次略增路線不變

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣湖口、新豐地區公路客運路線由亦捷客運退出後，金牌客運已正式接手經營。圖為湖口鄉街景。記者郭政芬／攝影
新竹縣湖口、新豐地區公路客運路線由亦捷客運退出後，金牌客運已正式接手經營。圖為湖口鄉街景。記者郭政芬／攝影

新竹縣湖口、新豐地區公路客運路線由亦捷客運退出後，金牌客運已正式接手經營。新竹監理站今天表示，金牌客運早在今年4月即取得5606、5611及5612等3條路線的經營權，並自6月1日起先行代駛，路線維持原有行駛區間不變，但班次較原先略為增加，提升民眾搭乘便利性。

新竹監理站指出，此次由金牌客運接駛的3條路線均為湖口、新豐地區重要通勤路線，雖然經營業者更換，但路線並未調整，民眾原有搭乘習慣不受影響。至於班次時刻表則配合營運需求進行微調，平假日班次較原先酌量增加，民眾可透過公路客運動態資訊APP查詢最新班次資訊。

另外，近年客運業普遍面臨駕駛人力不足問題，新竹縣府上個月宣布加碼補貼縣內的市區公車司機月薪，從原來每月1萬元，提高到每月最多可以每人2萬元，但這是針對縣府所管的市區公車司機，公路客運司機並不適用。

由於市區公車司機有地方政府補助薪資，但公路客運司機卻沒有，恐造成司機人員異動，影響減班、脫班影響乘客權益。對此，新竹監理站回應，公路客運相關票價及營運成本調整涉及全國一致性機制，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會已經研提，並送交公路局審議中。

對此，新竹縣府交通處回應，已透過立委協助，將建議交通部公路局適度提升公路客運每車的公里成本，以此間接提升公路客運司機薪資。

客運 新竹 公車

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