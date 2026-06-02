盼有兄弟姊妹陪伴成長 鍾東錦交辦研議生育津貼第二胎補助5萬

苗栗縣政府生育津貼去年起每胎2萬元，縣長鍾東錦今天交辦民政處研議第二胎以上補助，從2萬元提高到5萬元，讓民眾有感，鼓勵生育第二胎，因為有「兄弟姊妹陪伴成長是快樂的事」！

縣務會議今天討論少子化衝擊，苗栗縣人口逐年減少，鍾東錦有感而發，他表示，日前他到美國參加女兒鍾可可竹畢業典禮，心疼可可沒有兄弟姊妹，如果有兄弟姊妹互動，一起成長是一件很快樂的事，請民政處研議拉高第二胎生育津貼補助，從目前2萬元，增加到5萬元，鼓勵年輕人生第二胎，甚至第三胎。

民政處指出，全縣去年生育津貼發放4628萬元，其中第一胎1246人，第二胎以上1086人，占了四成六多，推算如果第二胎以上補助5萬元，將增加3000多萬元，民政處進一步細算。

另，縣議會今天定期會，民進黨議員羅貴星、陳春暖聯合質詢，羅貴星指出，縣府成立數位研考處，並宣示推動AI智慧城市，但AI政策不能只停留在口號，應讓民眾「看得到、找得到、用得到」，也讓青年、小農、店家與地方產業真正受惠。

羅貴星說，新竹市政府已推出青年AI數位工具補助，苗栗也可研議試辦青年AI工具補助或培力計畫，協助青年、農民、店家、民宿業者與地方團隊，運用AI製作行銷文案、海報、短影音、外語介紹及企畫書，降低學習與創業本。

羅貴星要求縣府訂定「苗栗縣政府AI使用指引」，針對AI生成內容建立人工審核、錯字亂碼禁止發布、資料輸入限制及資安風險控管，避免政策資訊產生誤導；鍾東錦及數位研考處長黃智群、工商發展處長詹彩蘋等人答覆，將會研議跟進青年AI數位工具補助辦法等。

陳春暖指出，卓蘭人口從3年多前1萬5505人，目前1萬4374人，減少約1131人，流失約7.3%；人口減少雖非單一原因造成，但托育、早療、親子支持與婦幼照顧資源不足，會直接影響年輕家庭是否願意留下，卓蘭、大湖、獅潭、泰安目前都沒有公托，托育媒合平台上卓蘭居家托育人員僅1名，大湖2名，獅潭與泰安則為0位，與頭份、竹南等人口集中地區差距明顯。

她要求社會處3個月內盤點卓蘭可用公有場地，評估設置小規模公設民營托嬰中心，並由社會處、衛生局共同評估早療團隊定期到卓蘭巡迴，在卓蘭衛生所開課，研議偏鄉早療交通補助、接送協助與個案追蹤機制，縣府應提出適合卓蘭、大湖、獅潭、泰安的偏鄉婦幼支持方案，讓年輕家庭看得到留下來的可能。

民進黨議員羅貴星今天在苗栗縣縣議會質詢，建議跟進新竹市政府，研議試辦青年AI工具補助或培力計畫。記者范榮達／攝影