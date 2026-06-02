苗栗農產再傳捷報！ 泉順「山水米」勇奪2026台北國際食品展金葉獎

苗栗縣農產再度發光傳出捷報！近日青農楊策以「職業蛋中雞場經營管理」為主題，在全國農業達人選拔大賽榮獲亞軍殊榮，獲縣長鍾東錦接見表揚之後，泉順食品的山水米品牌，今年再度憑藉永續實力，在上千家參展廠商當中脫穎而出，一舉奪下2026台北國際食品展綠色願景獎的至高榮譽「金葉獎」。

用台灣最好的山水，種最好的米！泉順食品公司指出，他們長期深耕台灣米食與糧食加工市場，持續完善稻米產銷履歷與契作集團專區制度，不只保障農民收益，更是為全民的食米安全嚴格把關，曾獲全國首屆糧商業者食品安全衛生評核(金牌米廠）菁英組冠軍。

總經理葉淑蕙表示，泉順食品在推廣永續發展上，不僅僅是口號，更以實際行動將稻米副產物轉廢為寶，更結合能源管理、低碳管理來優化並落實在每一個細節當中，再次用行動證明「我們不只專注品質，更承擔對環境與社會的永續責任！」

2026台北國際食品展將於24起至27日在台北市南港展覽館二館一樓展開，泉順食品公司也誠摯邀請舊雨新知蒞臨會展，一同見證台灣米的魅力。