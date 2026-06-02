桃園客家7大館舍暑假推「玩客星樂園」今中午開放報名

暑假即將到來，桃園市客家事務局7月1日至8月31日，串聯7大館舍推出「玩客星樂園」，打造風格各異的主題「星球」，邀請大小朋友一起探索客家文化新宇宙，展開屬於自己的客家星際旅程，今日中午12時起開放報名。

客家局長范姜泰基表示，「玩客星樂園」期望透過各館舍獨特的文化引力，吸引不同喜好的族群走進客庄，感受客家魅力。7大客家館舍各具特色，其中北區客家會館以音樂與文學為雙主軸，規畫夏日營隊，讓孩童透過手偶製作、故事創作及讀劇體驗感受客家藝術魅力；台灣客家茶文化館以「茶」為主題，帶領民眾親身體驗採茶、製茶及品茗流程，深入認識茶產業與人文底蘊。

鍾肇政文學生活園區「星球」適合不同年齡層參與的文學營，引領民眾認識客家文學；崙坪文化地景園區透過在地工藝手作與小旅行，帶領民眾認識客庄文化與在地生活風貌；1895乙未保台紀念公園也推出多元體驗活動，帶領親子認識客家文化；永安海螺文化體驗園區以濱海客庄為主軸，展現獨具特色的海客風情。

此外，桃園客家文化館暑假部分空間雖然重新布展及整修改裝，不過園區仍將設置打卡集章裝置，串聯7館暑期活動，並預計於今年底以嶄新面貌與民眾見面。

客家局說明，今年暑假同步推出「三重星任務」，結合集章、拍照打卡及QA問答等互動玩法，讓走訪7大館舍成為充滿樂趣的闖關旅程，活動精彩不間斷，歡迎親子、同學好友結伴一同走進充滿驚喜的客家文化宇宙，度過豐富精彩的夏日時光。活動報名資訊，歡迎至桃園市政府客家事務局官網查詢。

親子一同參與手作課程，在互動過程中感受客庄生活樂趣。圖／客家事務局提供

小朋友透過互動裝置探索館舍內容，提升文化學習趣味。圖／客家事務局提供