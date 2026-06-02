快訊

全國技能競賽34人食物中毒！驗出沙門氏桿菌 便當店老闆有罪定讞

華航無懼「厭童」推兒童機票5折 社群沸騰、名醫按讚

獨／從日本到台灣 曾參與緬甸民族地方武裝組織的克欽女生

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗縣獅潭鄉普發捕蛇夾2.0 公所研議更友善安全移除

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
一般金屬捕蛇夾恐造成蛇類傷害，苗栗縣獅潭鄉公所研議加工改裝，普發捕蛇夾更友善安全。本報資料照片
一般金屬捕蛇夾恐造成蛇類傷害，苗栗縣獅潭鄉公所研議加工改裝，普發捕蛇夾更友善安全。本報資料照片

苗栗縣獅潭鄉將普發捕蛇夾案，鄉公所回應愛護動物人士意見，將研議加工改裝一般金屬捕蛇夾，縣府也會加強宣導辨識常見蛇類等配套，希望更友善安全移除，兼顧避免造成蛇類傷害。

獅潭鄉1738戶、3942人，65歲以上人口1263人，占32.04%，公所回應鄉民代表會決議，最近將發放1戶1支捕蛇夾，共有1007戶申請，全國首例普發捕蛇夾，引發熱烈討論，公所近來湧入大量電話，反映一般金屬捕蛇夾傷害蛇類，公所回應研議2.0版，更友善安全移除。

公所指出，獅潭山區遼闊，且住家分散，人口老化程度高，捕蛇夾是初期應急防禦，考量友善捕蛇夾可能比較難以困住蛇類，如果蛇類脫身被激怒，威脅第一線操作人員的安全，因此採購一般金屬捕蛇夾，公所回應愛護動物人士的意見，6月8日將開會，研議評估加裝橡膠緩衝墊等，降低對蛇類的危害。

獅潭鄉普發捕蛇夾案，今天在縣務會議討論，縣長鍾東錦認為野外蛇類的習性，避離人類唯恐不及，他要求縣府農業處加強相關宣導，提高民眾對於常見蛇種的辨識，也不過過度疑慮緊張。

農業處長陳樹義說，夏天是蛇類活動的高峰期，地方繪聲繪影放生蛇，近年來都查無實據，農業處宣傳單張，將發送到獅潭鄉家戶，例如就地取材利用掃把蛇輕掃入畚斗，並以掃把稍加壓制，置入大型附蓋垃圾桶，既移除也不傷害蛇類。

至於萬一遭到蛇咬，則有「五要五不」，五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品、要包傷口上緣、要保持冷靜並盡速就醫；五不：不割開傷口、不用嘴吸出毒液、不冰敷、不飲酒或刺激性飲料、不延誤就醫，

一般金屬捕蛇夾恐造成蛇類傷害，苗栗縣獅潭鄉公所研議加工改裝，普發捕蛇夾更友善安全。本報資料照片
一般金屬捕蛇夾恐造成蛇類傷害，苗栗縣獅潭鄉公所研議加工改裝，普發捕蛇夾更友善安全。本報資料照片

農業處 苗栗縣

延伸閱讀

推廣安全蛇夾 民團促修法

駁放生傳聞 專家：繁殖季遇蛇很正常

雲林猴患頻傳 縣府研議結紮降數量

影／很派！基隆市長官邸公園台灣藍鵲護巢 至少5人遭擊頭皮抓傷

相關新聞

苗栗縣獅潭鄉普發捕蛇夾2.0 公所研議更友善安全移除

苗栗縣獅潭鄉將普發捕蛇夾案，鄉公所回應愛護動物人士意見，將研議加工改裝一般金屬捕蛇夾，縣府也會加強宣導辨識常見蛇類等配套，希望更友善安全移除，兼顧避免造成蛇類傷害。

陪家人篩檢竟發現自己罹第1期肺癌 桃市行動CT車立大功

桃園偏鄉就醫不便長期受到關注，市長張善政今在市政會議指出，市府以行動CT車、洗腎中心、巡迴醫療及遠距會診多管齊下推動偏鄉醫療，復興區洗腎中心啟用1年多累計服務2340人次、巡迴醫療照顧2351人次，CT車也及早篩出1名市民罹患第1期肺癌。他透露，市立醫院復興分院建築專案管理標案預計6月底定案，偏鄉醫療量能未來將明顯提升。

竹北市公所超車縣府 鄭朝方19座停車場布建逾200槍電動車快充樁

新竹縣竹北市公所於轄內19座停車場布建超過200槍充電樁，規模為竹縣之最，更全面採用DC直流快充系統，大幅提升充電效率；其中P19（停十五）、U1（公二停五）、M1（停十三）等停車場已率先提供服務，共計提供68槍直流快充，讓竹北正式邁向高效率的公共充電服務網絡。

苗栗醫療園區 瞄準中型重症醫院

苗栗縣醫療產業健康園區ＢＯＴ案招商五度流標，閒置至今，縣長鍾東錦不放棄，昨在議會答詢時透露陽明交大苗栗校區設校埋下種子契機，希望將來開花結果，園區可以設立一間中型重症甚至癌末治療專門醫院，迎合眾多鄉親期待。

台鐵平鎮臨時站天橋 拚年底動工

台鐵平鎮臨時站預定今年十月啟用，但地方陳情指交通部設計連接月台的天橋，只連結臨時站東側，西側沒天橋，民眾必須繞路走，不符通勤效益。立委呂玉玲、邱若華等人昨天邀交通部官員現場勘查，決議由市府與交通部提案後送交通部核定施作，拚今年底動工。

桃園四大神農廟 護鄉200年首次聯合豐饒季、客庄細旅行

桃園市副市長蘇俊賓今日參加往龍潭區龍元宮，豐收之神－桃園神農豐饒季宣傳活動，並表示龍元宮與大溪永昌宮、楊梅泰祥宮及新屋長祥宮都是主祀神農大帝的廟宇，今年首度聯合舉辦神農豐饒季，結合四地客庄青年創生團隊參與，永續發揚傳承神農大帝保佑農民豐收及愛護生態的信仰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。