苗栗縣獅潭鄉普發捕蛇夾2.0 公所研議更友善安全移除

苗栗縣獅潭鄉將普發捕蛇夾案，鄉公所回應愛護動物人士意見，將研議加工改裝一般金屬捕蛇夾，縣府也會加強宣導辨識常見蛇類等配套，希望更友善安全移除，兼顧避免造成蛇類傷害。

獅潭鄉1738戶、3942人，65歲以上人口1263人，占32.04%，公所回應鄉民代表會決議，最近將發放1戶1支捕蛇夾，共有1007戶申請，全國首例普發捕蛇夾，引發熱烈討論，公所近來湧入大量電話，反映一般金屬捕蛇夾傷害蛇類，公所回應研議2.0版，更友善安全移除。

公所指出，獅潭山區遼闊，且住家分散，人口老化程度高，捕蛇夾是初期應急防禦，考量友善捕蛇夾可能比較難以困住蛇類，如果蛇類脫身被激怒，威脅第一線操作人員的安全，因此採購一般金屬捕蛇夾，公所回應愛護動物人士的意見，6月8日將開會，研議評估加裝橡膠緩衝墊等，降低對蛇類的危害。

獅潭鄉普發捕蛇夾案，今天在縣務會議討論，縣長鍾東錦認為野外蛇類的習性，避離人類唯恐不及，他要求縣府農業處加強相關宣導，提高民眾對於常見蛇種的辨識，也不過過度疑慮緊張。

農業處長陳樹義說，夏天是蛇類活動的高峰期，地方繪聲繪影放生蛇，近年來都查無實據，農業處宣傳單張，將發送到獅潭鄉家戶，例如就地取材利用掃把蛇輕掃入畚斗，並以掃把稍加壓制，置入大型附蓋垃圾桶，既移除也不傷害蛇類。

至於萬一遭到蛇咬，則有「五要五不」，五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品、要包傷口上緣、要保持冷靜並盡速就醫；五不：不割開傷口、不用嘴吸出毒液、不冰敷、不飲酒或刺激性飲料、不延誤就醫，