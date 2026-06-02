陪家人篩檢竟發現自己罹第1期肺癌 桃市行動CT車立大功

桃園偏鄉就醫不便長期受到關注，市長張善政今在市政會議指出，市府以行動CT車、洗腎中心、巡迴醫療及遠距會診多管齊下推動偏鄉醫療，復興區洗腎中心啟用1年多累計服務2340人次、巡迴醫療照顧2351人次，CT車也及早篩出1名市民罹患第1期肺癌。他透露，市立醫院復興分院建築專案管理標案預計6月底定案，偏鄉醫療量能未來將明顯提升。

桃園去年推出將電腦斷層掃描（CT）設備安裝在大型卡車上的行動CT車，深入偏鄉、高風險社區與工廠，提供民眾「低劑量肺部電腦斷層篩檢」（LDCT）。張善政表示，巡迴過程中，有1名復興區陳姓市民原本只是陪家人接受檢查，在家人鼓勵下也一起完成篩檢，結果發現肺部結節，並確診為第1期肺癌，目前已接受治療；由於提早介入，相信這名市民可以順利康復，這也凸顯CT車不只救1人，還救了1個家庭，今年行動CT車將持續擴大服務範圍。

而復興區洗腎中心自去年3月啟用至今，累計提供2340人次洗腎服務，張善政指出，若以每次洗腎來回車程3小時計算，等於替市民省下超過7000小時奔波時間，長輩不必再頻繁下山，就能在地接受透析照護，大幅減輕家屬陪同負擔。

張善政表示，市府持續結合敏盛、部桃、新國民等醫療團隊推動行動門診、遠距照護與巡迴醫療，截至今年4月，已在新屋、大溪、觀音、大園及蘆竹等醫療資源相對缺乏地區，提供112診次巡迴醫療、照顧2351人次，並完成434診次遠距會診與送藥服務，減少民眾往返就醫的不便；對於牙科、中醫等較缺乏但具需求的科別，也持續加強巡迴醫療能量。

至於市立醫院復興分院進度，張善政表示，目前正辦理建築專案管理（PCM）標評選作業，預計6月底定案，加上日前正準備開標的大溪社會住宅內也納入市立醫院大溪分院，等於市立醫院3處分院中，有2處可望於今年夏天陸續啟動，將是桃園偏鄉醫療相當重要的進展。