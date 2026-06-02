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竹北市公所超車縣府 鄭朝方19座停車場布建逾200槍電動車快充樁

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
鄭朝方說，目前除已啟用的P19、U1、M1等停車場外，其餘16處停車場的充電設備均已建置完成。圖／竹北市公所提供
鄭朝方說，目前除已啟用的P19、U1、M1等停車場外，其餘16處停車場的充電設備均已建置完成。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所於轄內19座停車場布建超過200槍充電樁，規模為竹縣之最，更全面採用DC直流快充系統，大幅提升充電效率；其中P19（停十五）、U1（公二停五）、M1（停十三）等停車場已率先提供服務，共計提供68槍直流快充，讓竹北正式邁向高效率的公共充電服務網絡。

竹北市長鄭朝方表示，新竹地區電動車普及率在全台名列前茅，竹北更是科技精英匯聚的重要城市，市民對於綠能建設的效率與品質有著極高期待。本次計畫除設置比例符合中央標準外，市公所更主動自籌400萬元經費辦理電力基礎設施建置及台電送電申請，確保電力供應穩健。

鄭朝方說，目前除已啟用的P19、U1、M1等停車場外，其餘16處停車場的充電設備均已建置完成，正配合台電辦理送電作業及相關程序，各場站皆已做好啟用準備，待送電程序完成後即可陸續開放使用，讓市民朋友盡早享有遍布全市的直流快充服務。

鄭朝方強調，公共建設必須具備前瞻性，與其設置普及率高但充電緩慢的設施，不如一步到位。此次布建逾200槍皆採直流快充，就是本著「一次做好、一次到位」的精神，讓車主在竹北充電無需漫長等待，真正享有與科技城市節奏相符的便利生活。

市公所表示，目前啟用場站已可提供市民24小時充電服務。駕駛人關心的充電費率方面，平日尖峰時間每度13.5元、平日離峰時間每度6.8元、假日每度8元。（尖峰時間定義：夏季6月至9月為16時至22時；非夏季10月至5月為15時至21時。）

新竹縣竹北市公所於轄內19座停車場布建超過200槍充電樁，更全面採用DC直流快充系統，大幅提升充電效率。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所於轄內19座停車場布建超過200槍充電樁，更全面採用DC直流快充系統，大幅提升充電效率。圖／竹北市公所提供

竹北 鄭朝方 電動車

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