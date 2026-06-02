台鐵平鎮臨時站天橋 拚年底動工

台鐵平鎮臨時站預定今年十月啟用，但地方陳情指交通部設計連接月台的天橋，只連結臨時站東側，西側沒天橋，民眾必須繞路走，不符通勤效益。立委呂玉玲、邱若華等人昨天邀交通部官員現場勘查，決議由市府與交通部提案後送交通部核定施作，拚今年底動工。

呂玉玲昨與立院交通委員會委員邱若華、陳雪生邀集交通部、鐵道局、台鐵公司，和市府捷工局、工務局到平鎮臨時站會勘；市議員舒翠玲、陳韋曄、王珮毓與多名鄉親代表也到場參與，爭取車站西側也要有天橋連接榮興街，而不是繞到東側才能進車站。

呂玉玲表示，平鎮是桃園第三大人口區，但始終沒有火車站，鄉親搭火車還要到中壢很不合理，臨時站是她當年與桃園市政府提出的建設計畫，不僅能讓鄉親就近搭車，也可有效分流中壢站的通勤人潮。然而，臨時站西側榮興街段沒有行人天橋，市府向中央反映遲無下文，盼中央正視。

交通部政務次長伍勝園說，站在地方通勤需求上，臨時站西側有必要新建天橋，交通部樂觀其成，不過後續還有相關提案核准作業需進行。他責成交通部鐵道局，全力配合相關作業執行，也請地方政府盡速提案，以利新建西側天橋。

邱若華、舒翠玲、陳韋曄、王珮毓等與會民代也強調平鎮臨時站西側興建天橋，可以大幅提高臨時站通勤效益，鄉親使用上更方便。會勘最後做成決議，由桃園市政府與交通部盡速提案，爭取今年能夠先動工，配合臨時站啟用，早日打通臨時站東西側天橋。