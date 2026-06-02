快訊

北市今勞檢了...王光慈申訴職場霸凌 勞動局：馬英九基金會須限期調查

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵平鎮臨時站天橋 拚年底動工

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

台鐵平鎮臨時站預定今年十月啟用，但地方陳情指交通部設計連接月台的天橋，只連結臨時站東側，西側沒天橋，民眾必須繞路走，不符通勤效益。立委呂玉玲、邱若華等人昨天邀交通部官員現場勘查，決議由市府與交通部提案後送交通部核定施作，拚今年底動工。

呂玉玲昨與立院交通委員會委員邱若華、陳雪生邀集交通部、鐵道局、台鐵公司，和市府捷工局、工務局到平鎮臨時站會勘；市議員舒翠玲、陳韋曄、王珮毓與多名鄉親代表也到場參與，爭取車站西側也要有天橋連接榮興街，而不是繞到東側才能進車站。

呂玉玲表示，平鎮是桃園第三大人口區，但始終沒有火車站，鄉親搭火車還要到中壢很不合理，臨時站是她當年與桃園市政府提出的建設計畫，不僅能讓鄉親就近搭車，也可有效分流中壢站的通勤人潮。然而，臨時站西側榮興街段沒有行人天橋，市府向中央反映遲無下文，盼中央正視。

交通部政務次長伍勝園說，站在地方通勤需求上，臨時站西側有必要新建天橋，交通部樂觀其成，不過後續還有相關提案核准作業需進行。他責成交通部鐵道局，全力配合相關作業執行，也請地方政府盡速提案，以利新建西側天橋。

邱若華、舒翠玲、陳韋曄、王珮毓等與會民代也強調平鎮臨時站西側興建天橋，可以大幅提高臨時站通勤效益，鄉親使用上更方便。會勘最後做成決議，由桃園市政府與交通部盡速提案，爭取今年能夠先動工，配合臨時站啟用，早日打通臨時站東西側天橋。

平鎮 台鐵 陳韋曄

延伸閱讀

立院衛環委員會苗栗考察 石崇良允諾：研擬醫事人員值班費提高三成

星期評論／綠營選將幫中央甩鍋 徒留錯愕居民

父親心肌梗塞送醫路途遠 議員重申「台61銜接國10對沿海非常重要」

嘉義市鐵路高架啟動考古搶救發掘計畫　鐵道遺址地下文化層開挖

相關新聞

苗栗20米道路限速4、50公里「罰單滿天飛」 議員盼提升速限平息民怨

苗栗縣竹南全天路限速50公里，測速相機「罰單滿天飛」，後龍苗29線限速40公里也讓不少民眾超速罰款，甚至被扣牌、扣照，引發民眾陳情不斷；近日議員紛在議會質詢，請縣府交通工務處及縣警局等單位檢討出更合理的速限，盼提升速限平息民怨。

苗栗醫療園區 瞄準中型重症醫院

苗栗縣醫療產業健康園區ＢＯＴ案招商五度流標，閒置至今，縣長鍾東錦不放棄，昨在議會答詢時透露陽明交大苗栗校區設校埋下種子契機，希望將來開花結果，園區可以設立一間中型重症甚至癌末治療專門醫院，迎合眾多鄉親期待。

台鐵平鎮臨時站天橋 拚年底動工

台鐵平鎮臨時站預定今年十月啟用，但地方陳情指交通部設計連接月台的天橋，只連結臨時站東側，西側沒天橋，民眾必須繞路走，不符通勤效益。立委呂玉玲、邱若華等人昨天邀交通部官員現場勘查，決議由市府與交通部提案後送交通部核定施作，拚今年底動工。

桃園四大神農廟 護鄉200年首次聯合豐饒季、客庄細旅行

桃園市副市長蘇俊賓今日參加往龍潭區龍元宮，豐收之神－桃園神農豐饒季宣傳活動，並表示龍元宮與大溪永昌宮、楊梅泰祥宮及新屋長祥宮都是主祀神農大帝的廟宇，今年首度聯合舉辦神農豐饒季，結合四地客庄青年創生團隊參與，永續發揚傳承神農大帝保佑農民豐收及愛護生態的信仰。

桃市警用車輛授車 張善政：提升執勤安全強化勤務量能

桃園市長張善政今日下午前往市警局，由局長廖恆裕陪同主持警用車輛授車、校閱典禮，並表示上午參加警犬隊永久犬舍動土，下午接續校閱警用車輛，象徵警政治安基礎建設與勤務裝備持續升級。這次汰換警用汽車56輛、機車145輛，將進一步提升警察同仁勤務機動與治安應變效率，讓第一線執勤更安全、更有力。

陽交大苗栗校區契機 鍾東錦希望醫療產業健康園區設中型重症醫院

苗栗縣醫療產業健康園區BOT案招商5次流標，縣長鍾東錦不放棄，今天透露陽明交大苗栗校區埋下種子契機，希望將來開花結果，園區可以設立一間中型重症甚至癌末治療專門醫院，切合很多鄉親殷殷期盼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。