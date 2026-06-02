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苗栗醫療園區 瞄準中型重症醫院

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣醫療產業健康園區ＢＯＴ案招商五度流標，閒置至今，縣長鍾東錦不放棄，昨在議會答詢時透露陽明交大苗栗校區設校埋下種子契機，希望將來開花結果，園區可以設立一間中型重症甚至癌末治療專門醫院，迎合眾多鄉親期待。

鍾東錦昨在縣議會答覆議員廖秀紅質詢未來施政的突破與亮點，鍾東錦表示，很多鄉親期盼有一間專門醫治重症的醫院，醫學中心因為牽涉到生意，難度比較高，但他還是有埋下種子，原後龍鎮遠雄健康生活園區的苗栗縣醫療產業健康園區，還有十五公頃土地可用。

他指出，陽交大校長林奇宏率團隊五月廿五日拜會縣府，陪同有禾榮科技人員，禾榮的加速器型硼中子捕獲治療，台北榮民總醫院應用在癌末病患的療法；禾榮與陽交大合作在苗栗校區蓋大樓，打造加速器產學育成中心，導入半導體、智慧醫療與高科技產業資源，培訓核醫人才。

鍾東錦認為陽交大有醫學院，禾榮投入合作，將來也許會有更好的治療癌症醫院落腳在苗栗，可結合苗栗縣醫療產業健康園區用地。

縣府衛生局指出，苗栗縣醫療產業健康園區目前地所有權歸國有財產署，管理權在苗栗縣政府，因ＢＯＴ招商不順，去年一度有意廢撥，不過鍾縣長並沒有放棄，縣府持續招商，沒有辦理廢撥，目前用途仍然是醫療產業健康園區。

苗栗 鍾東錦 苗栗縣 醫院

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