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桃園四大神農廟 護鄉200年首次聯合豐饒季、客庄細旅行

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園副市長蘇俊賓和客庄四大神農廟主委、客家局為活動祈福。圖／新聞處提供
桃園副市長蘇俊賓和客庄四大神農廟主委、客家局為活動祈福。圖／新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今日參加往龍潭區龍元宮，豐收之神－桃園神農豐饒季宣傳活動，並表示龍元宮與大溪永昌宮、楊梅泰祥宮及新屋長祥宮都是主祀神農大帝的廟宇，今年首度聯合舉辦神農豐饒季，結合四地客庄青年創生團隊參與，永續發揚傳承神農大帝保佑農民豐收及愛護生態的信仰。

蘇俊賓說明，豐饒季為兩百多年來桃園四大神農廟第一次合作辦活動，每次參拜，他都特別留意神尊的造型，還發現四座宮廟供奉的神農大帝造型不論膚色，造型、衣著都大不相同，探究下來，這些造型都有著不同的典故，也與神農大帝的角色多重有關。

蘇俊賓指出，龍元宮近年來不斷創新，吸引地方年輕世代將200年歷史老廟的信仰文化，透過創意持續推廣，今年更將五穀爺守護農業環境的精神，與桃園在地的埤塘水文、台灣藍鵲及赤腹游蛇意象完美融合，創作出生態保育意涵的輪值頭旗，將在這個周末引領遶境，象徵人與自然環境相互尊重，方能生生不息，這應該是全台灣第一面「以生態守護為主題」的輪值頭旗了。

蘇俊賓表示，透過神農信仰作為共同語言，從新屋到龍潭這條過去的農業產業路徑，在青年文創走讀團隊參與下，也將翻轉為旅遊產業路徑。此外，市府積極爭取中央支持的「新梅龍快速道路」，恰好就串聯桃園神農四廟，與當年神農大帝庇祐桃園豐饒的路徑不謀而合，未來，在神農大帝庇祐下的南桃園客庄更將成為桃園重要的科技發展廊帶，將有更精彩豐富的農業、旅遊與工商產業融合發展

龍元宮主任委員林錦浪表示，今年四間主祀神農大帝的宮廟共同參與串聯盛事，神農大帝所到之處皆能消災解厄，庇佑地方病苦消除，在神農大帝的護佑下，定能保佑所有市民朋友平安順利，持續為地方注入平安與福氣。

客家局局長范姜泰基表示，為推廣神農信仰文化及帶動地方產業發展，今年特別推出「客庄神農細旅行」，以神農文化為核心，串聯產業經濟路線，規畫四場主題活動及兩條特色遊程，串聯四間神農宮廟，並結合四組地方創生團隊共同參與。其中，大溪、龍潭路線將結合宮廟導覽、植物染及手作體驗，帶領民眾深入認識客庄工藝與信仰文化；新屋、楊梅路線則將走入海客庄及農村伙房，透過聚落走讀與在地體驗，感受不同地區客庄文化特色。期望藉由深度旅遊與文化體驗，讓更多民眾認識桃園神農信仰文化價值，同時帶動地方觀光、產業及文化永續發展。

今日包括龍元宮主委林錦浪、大溪永昌宮副主委高國光、新屋長祥宮主委廖忠雄、楊梅泰祥宮主委彭盛山、名人堂花園大飯店執行長黃韻安、龍潭野菱蔓生發起人張智宇、大溪日日田職務所主理人高慶榮、昇旺制造所藝師李育昇登等團體都到場。

蘇俊賓（右）一一說出四大神農廟神農大帝造型差異。圖／新聞處提供
蘇俊賓（右）一一說出四大神農廟神農大帝造型差異。圖／新聞處提供

桃園副市長蘇俊賓和客庄四大神農廟主委、客家局宣傳豐饒季活動。圖／新聞處提供
桃園副市長蘇俊賓和客庄四大神農廟主委、客家局宣傳豐饒季活動。圖／新聞處提供

桃園 蘇俊賓

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