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桃市警用車輛授車 張善政：提升執勤安全強化勤務量能

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政校閱新的警用機車。記者鄭國樑／攝影
張善政校閱新的警用機車。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日下午前往市警局，由局長劉恆裕陪同主持警用車輛授車、校閱典禮，並表示上午參加警犬隊永久犬舍動土，下午接續校閱警用車輛，象徵警政治安基礎建設與勤務裝備持續升級。這次汰換警用汽車56輛、機車145輛，將進一步提升警察同仁勤務機動與治安應變效率，讓第一線執勤更安全、更有力。

張善政指出，優質裝備搭配桃園警察同仁的專業素質與辛勤付出，才能充分發揮效能，市府將持續在預算與資源上支持警政建設，提供更完善的勤務設備與工作環境，作為第一線同仁守護市民安全的後盾，與警察團隊共同打造更安全、安心的城市。

張善政說明，市府積極推動智慧城市建設，其中治安智慧化是重要一環，警察局在相關應用上成果亮眼，多項創新作為也獲得國際肯定，這次新式警用汽機車投入勤務後，將結合既有智慧警政系統，強化治安維護、犯罪防制及大型活動維安能量，發揮整體加乘效益，讓桃園治安工作更即時、更精準。

警察局表示，市府高度重視基層同仁執勤安全與裝備更新，今年編列7250萬元汰換警用汽車56輛、機車145輛，並連續3年將具備「TCS循跡防滑控制系統」的新式機車納入採購重點。今年更引進80輛高規格防滑機車，強化多雨、濕滑及突發路況下的行車穩定度，未來將持續健全警政硬體裝備及指揮調度體系，兼顧勤務效率與同仁安全，確保第一時間趕赴現場服務市民。

今日包括市議員林政賢、王仙蓮、凌濤、陳治文、副議長李曉鐘助理李凱倫、桃園警友會理事長吳嘉隆、交通義勇警察大隊長黃廖全、民防大隊長高世嘉、守望相助大隊大隊長蕭毓中、義勇刑警協會大隊長彭久銘、志願服務工作大隊大隊長周矢綾、山地義勇警察隊隊長曾鴻姿都出席校閱典禮。

張善政校閱新的警用勤務汽車。記者鄭國樑／攝影
張善政校閱新的警用勤務汽車。記者鄭國樑／攝影

張善政強調持續強化桃園警察勤務基礎建設。記者鄭國樑／攝影
張善政強調持續強化桃園警察勤務基礎建設。記者鄭國樑／攝影

桃園 警察 張善政

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