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竹縣龍舟賽19日登場 打造端午文化嘉年華
新竹縣政府說，2026縣長盃龍舟競賽19日在新豐鄉池和宮前池和湖登場，新竹縣長楊文科今天在祈福暨下水儀式表示，賽事擴大規劃，串聯附近場域，打造端午文化嘉年華。
楊文科說，競賽共54隊角逐，包含機關組6隊、公開組22隊及混合組26隊，展現各界支持民俗文化傳承與健康運動，競賽獎勵也大升級，除依名次頒發豐厚獎金，順利完賽隊伍可獲新台幣2000元，鼓勵民間團隊挑戰。
竹縣府教育局長蔡淑貞告訴中央社記者，活動當天規劃「2026新竹縣龍舟樂一夏」端午闖關活動，還有高空龍舟造型無人機競賽與VR水上活動沉浸式體驗等，讓民眾在互動中認識端午習俗，體驗科技。
她說，競賽當天安排13鄉鎮市優質農特產品展售，讓民眾觀賽時，也可選購地方農產。
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