竹縣龍舟賽19日登場 打造端午文化嘉年華

新竹市地狹人稠，市區機車位難求，卻有民眾發現公有免收費機車格常被破舊不堪的「有牌機車」長期霸佔，市議員蔡惠婷今質詢指出，現行法規的漏洞不僅讓公共停車資源遭到嚴重濫用，甚至被有心人士惡意利用，將廢棄車輛貼上「五星旗」作為免費的長期宣傳工具，呼籲市府必須盡速修法納管，不應默許公共資源遭惡意竊佔。

2026-06-01 12:17