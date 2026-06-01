快訊

帳戶剩18萬？貸款200萬選舉卻被爆花數十萬「課金」玩遊戲 沈伯洋說話了

醫美診所偷拍名單曝光 衛福部首波公布17家…最高罰鍰50萬、停業6個月

40萬股民注意！高股息績效王00929配息翻倍為0.26元 年化配息率10.1%

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣龍舟賽19日登場 打造端午文化嘉年華

中央社／ 新竹縣1日電

新竹縣政府說，2026縣長盃龍舟競賽19日在新豐鄉池和宮前池和湖登場，新竹縣長楊文科今天在祈福暨下水儀式表示，賽事擴大規劃，串聯附近場域，打造端午文化嘉年華。

楊文科說，競賽共54隊角逐，包含機關組6隊、公開組22隊及混合組26隊，展現各界支持民俗文化傳承與健康運動，競賽獎勵也大升級，除依名次頒發豐厚獎金，順利完賽隊伍可獲新台幣2000元，鼓勵民間團隊挑戰。

竹縣府教育局長蔡淑貞告訴中央社記者，活動當天規劃「2026新竹縣龍舟樂一夏」端午闖關活動，還有高空龍舟造型無人機競賽與VR水上活動沉浸式體驗等，讓民眾在互動中認識端午習俗，體驗科技。

她說，競賽當天安排13鄉鎮市優質農特產品展售，讓民眾觀賽時，也可選購地方農產。

新竹 楊文科 端午節

延伸閱讀

彰化5場馬拉松嘉年華6月起開放報名 結合公益宗教各有特色

南市傳統市場粽子地圖 端午節乎你包粽！

端午粽戰升級！新東陽推「海陸雙饗粽組」巨大＋迷你一次滿足

遠百竹北「邁向60 感恩有您」購物最強回饋開跑

相關新聞

苗栗20米道路限速4、50公里「罰單滿天飛」 議員盼提升速限平息民怨

苗栗縣竹南全天路限速50公里，測速相機「罰單滿天飛」，後龍苗29線限速40公里也讓不少民眾超速罰款，甚至被扣牌、扣照，引發民眾陳情不斷；近日議員紛在議會質詢，請縣府交通工務處及縣警局等單位檢討出更合理的速限，盼提升速限平息民怨。

陽交大苗栗校區契機 鍾東錦希望醫療產業健康園區設中型重症醫院

苗栗縣醫療產業健康園區BOT案招商5次流標，縣長鍾東錦不放棄，今天透露陽明交大苗栗校區埋下種子契機，希望將來開花結果，園區可以設立一間中型重症甚至癌末治療專門醫院，切合很多鄉親殷殷期盼。

免收費車格遭「有牌機車」久停佔用 竹市府：逾15日未移將強制移置

新竹市地狹人稠，市區機車位難求，卻有民眾發現公有免收費機車格常被破舊不堪的「有牌機車」長期霸佔，市議員蔡惠婷今質詢指出，現行法規的漏洞不僅讓公共停車資源遭到嚴重濫用，甚至被有心人士惡意利用，將廢棄車輛貼上「五星旗」作為免費的長期宣傳工具，呼籲市府必須盡速修法納管，不應默許公共資源遭惡意竊佔。

議員盼觀光巴士拼精進 市府：將推香山主題遊程並優化無障礙服務

新竹市府推動城市觀光大眾運輸服務，繼「新竹觀光巴士－舊城巡禮線」廣受好評，今年4月再推「香山巡迴線」，不過，市議員林盈徹今在議會質詢指出，市府是否能規畫季節限定香山觀光巴士新路線作為在地行銷？另外，經他了解，舊城線與香山線的觀光巴士都未設置跑馬燈，到站語音介紹未統一，也未必每站都停車，希望市府提升服務品質，並盡快上線該路線線上周邊景點介紹。

網傳桃園神社改建客家神社 市府斥假訊息：報案究辦

桃園神社近期遭網路謠傳將改為「客家神社」或轉型為「眷村文化園區」，市府今天嚴正駁斥，強調相關內容均為假訊息，既非市府政策方向，也從未有任何討論，更遑論進入規畫階段，市府已蒐集資料向警方報案，也呼籲民代不要成為假訊息的擴音器。

桃園都計區建案行人廊道 新制上路

桃園市建案林立，常見工地圍籬占用行人動線，人車爭道險象環生，市府修正「桃園市建築物施工中管制要點」，今起上路。新制規範都市計畫區內工地須沿安全圍籬留設淨寬一點二公尺以上的通行廊道，路口轉角圍籬也須使用視線可穿透材質，違者開罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。