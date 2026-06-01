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陽交大苗栗校區契機 鍾東錦希望醫療產業健康園區設中型重症醫院

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（圖）今天在縣議會定期會答覆議員廖秀紅質詢，表達希望在苗栗縣衛生醫療健康園區，設立一間中型重症甚至癌末治療專門醫院。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（圖）今天在縣議會定期會答覆議員廖秀紅質詢，表達希望在苗栗縣衛生醫療健康園區，設立一間中型重症甚至癌末治療專門醫院。記者范榮達／攝影

苗栗縣醫療產業健康園區BOT案招商5次流標，縣長鍾東錦不放棄，今天透露陽明交大苗栗校區埋下種子契機，希望將來開花結果，園區可以設立一間中型重症甚至癌末治療專門醫院，切合很多鄉親殷殷期盼。

鍾東錦今天在縣議會定期會答覆議員廖秀紅質詢未來施政的突破與亮點，鍾東錦表示，很多鄉親期盼有一間專門醫治重症的醫院，醫學中心因為牽涉到生意，難度比較高，但他還是有埋下種子，原後龍鎮遠雄健康生活園區的苗栗縣醫療產業健康園區，還有15公頃土地可用。

他指出，陽交大校長林奇宏率團隊上個月25日拜會縣府，陪同有禾榮科技股份有限公司人員，禾榮的加速器型硼中子捕獲治療，台北榮民總醫院應用在癌末病患的醫法，禾榮與陽交大合作在苗栗校區蓋大樓，打造加速器產學育成中心，導入半導體、智慧醫療與高科技產業資源，培訓核醫人才。

鍾東錦認為陽交大有醫學院，禾榮投入合作，將來也許會有更好的治療癌症醫院落腳在苗栗，因為就近就有原後龍鎮遠雄健康生活園區留下15公頃的土地，他希望未來開發一間中型重症甚至癌末治療專門醫院。

縣政府衛生局表示，苗栗縣醫療產業健康園區目前地所有權是國有財產署，管理權在苗栗縣政府，因BOT招商不順，去年一度有意廢撥，不過鍾縣長並沒有放棄，縣府持續招商，沒有辦理廢撥，目前用途仍然是醫療產業健康園區。

醫療產業健康園區備受期待，據指出，地方人士於2006年向後龍子弟遠雄集團創辦人趙藤雄爭取在園區設置醫學中心，2011年與縣府簽約BOO起造趙萬枝紀念醫院，2016年因台北市大巨蛋工程風波，累及BOO案破局，2018年縣府獲撥用園區醫療用地，BOT案招商前年第5次流標後閒置。

苗栗縣議員廖秀紅（圖）今天質詢苗栗縣長鍾東錦，鍾答覆希望在苗栗縣衛生醫療健康園區，設立一間中型重症甚至癌末治療專門醫院。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員廖秀紅（圖）今天質詢苗栗縣長鍾東錦，鍾答覆希望在苗栗縣衛生醫療健康園區，設立一間中型重症甚至癌末治療專門醫院。記者范榮達／攝影

苗栗縣衛生醫療健康園區長期閒置，縣長鍾東錦希望未來設立一間中型重症甚至癌末治療專門醫院。本報資料照片
苗栗縣衛生醫療健康園區長期閒置，縣長鍾東錦希望未來設立一間中型重症甚至癌末治療專門醫院。本報資料照片

苗栗縣 鍾東錦

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