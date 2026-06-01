桃機航空噪音補助開放申請 5.5萬戶受惠最高領6萬

桃園市環保局今天宣布，第九梯次（115至116年度）航空噪音防制費補助自115年6月1日起至116年12月31日受理申請，涵蓋桃園及新北市約5.5萬戶受惠，最高可獲新台幣6萬元補助。

桃園市政府環境保護局發布新聞稿表示，航空噪音防制區每2年定期檢討與重新劃設，並依監測結果調整補助範圍及金額。這次補助範圍包括新北市林口區下福里、桃園市大園區全區，及觀音區、蘆竹區、中壢區、新屋區部分里別，共6個行政區、38個里，預估約5萬5000戶符合申請資格。補助依噪音等級分為5級，第1級補助1萬元、第2級2萬元、第3級3萬元、第4級4萬元、第5級6萬元。

為提升申辦便利性，環保局建議民眾，利用「桃園國際機場航空噪音防制費線上申辦服務平台」提出申請，曾於上一梯次完成申請且資料未異動者，只需上傳身分證及半年內任一期電費單即可完成申辦程序，減少重複檢附文件及往返作業時間。另外也可於上班時間攜帶相關文件及印章，親至桃園航空城聯合服務中心臨櫃辦理。

環保局提醒，補助申請期限至116年12月31日止，逾期或文件不齊將喪失資格；建築物若作為工商營業、空屋、儲藏農漁具或飼養牲畜等用途也不予補助。另外，因桃園航空城徵收拆遷補償專案於113年1月1日後完成搬遷者，也應於這梯次受理期間提出申請，以維護自身權益。