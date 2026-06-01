台鐵平鎮臨時站快啟用沒天橋惹怨立委批 交通部允改善

台鐵平鎮臨時站預定在今年10月啟用，交通部設計連接月台的天橋，只連結臨時站東側，西側沒天橋，民眾必須繞路走，在地立委呂玉玲今天上午與立法院交通委員會委員邱若華、陳雪生邀集交通部鐵道主管單位，和議員、市政府會勘，認為西側沒天橋要繞路的規畫不符通勤效益，何況民眾已經多次陳情。

會勘和會議作出結論，由桃園市政府與交通部盡速針對臨時站西側天橋提案，送交通部核定後施作，拚今年底動工，讓臨時站東西側天橋得以打通，保障鄉親的通勤權益。

呂玉玲、邱若華、陳雪生上午邀集交通部、鐵道局、台鐵公司、桃園市政府捷工局、工務局等單位會勘，市議員舒翠玲、陳韋曄、王珮毓和議員助理、新榮里里長鄧秀真、鄉親代表都全程參與一同到平鎮臨時站考察，同時了解車站工程進度，積極爭取車站西側你有天橋連接榮興街，而不是繞到東側才能進車站。

呂玉玲表示，平鎮是桃園第三大人口區，始終沒有一個屬於平鎮的火車站，搭火車還要到中壢很不合理，臨時站是她當年與桃園市政府提出的建設計畫，她積極爭取無論立鐵路體化或地下化，堅持平鎮一定要設站。鐵路地下化定案之後，她建議當時的市長鄭文燦，平鎮不但要有車站要先設臨時站，除了讓鄉親提早、就近搭火車，也可以有效分流中壢站的通勤人潮，今年10月終於要完工啟用。

然而西側榮興街段沒有行人天橋，鄰近鄉親要搭火車須繞路走到東側來搭，通勤成本與時間都增加，市政府向中央反應一直沒下文，她因此今天和交通委員會的委員邀集各單位，除了解平鎮臨時站工程進度，更重要的是要爭取西側天橋施作，讓臨時站東西側得以透過天橋來打通，這會才會大大增加鄉親通勤效益，她強烈主張應該施作。

交通部政務次長伍勝園會勘表示，當初設立平鎮臨時站，是由呂玉玲委員與桃園市政府一同提出，站在地方通勤需求上，臨時站西側有必要新建天橋，交通部對於此案樂觀其成，不過後續還有相關提案核准作業需進行，因此責成交通部鐵道局，全力配合相關作業執行，地方政府盡速提案，盡速完成西側天橋的興建。

立法委員邱若華、議員舒翠玲、陳韋曄、王珮毓也強調平鎮臨時站西側興建天橋，可以大幅提高臨時站通勤效益，鄉親使用上更方便。會勘最後做成決議，桃園市政府與交通部盡速提案，爭取今年能夠先動工，配合臨時站啟用，早日打通臨時站東西側天橋。

呂玉玲強調，鄉親的權益是她最重視的，桃園臨時站東西側天橋打通勢在必行，她請桃園市政府、交通部務必緊密合作，加速提案核准作業，力拚今年可動工施作，早日打通東西側行人天橋，保障鄉親通勤權益。

呂玉玲和立法院交通委員會會勘、開會，討論台鐵平鎮臨時站西側沒天橋的問題，地方議員、里長、鄉親代表都到場關切。圖／立委呂玉玲服務處提供