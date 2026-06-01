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桃園警犬隊要有新家了 首座專屬廳舍今動土明年完工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園警犬隊專屬廳舍今天上午舉辦動土典禮，新址規畫獨棟警犬宿舍及頂樓人工草皮訓練場，預計2027年6月完工啟用。記者朱冠諭／攝影
桃園警犬隊專屬廳舍今天上午舉辦動土典禮，新址規畫獨棟警犬宿舍及頂樓人工草皮訓練場，預計2027年6月完工啟用。記者朱冠諭／攝影

桃園警犬隊2024年成軍後協助緝毒及「雷霆除暴專案」表現亮眼，但目前仍暫駐大溪分局三層派出所臨時犬舍。市府規畫在大園區沙崙里興建全市第1座警犬專屬廳舍，今天上午舉辦動土典禮，新址規畫獨棟警犬宿舍及頂樓人工草皮訓練場，預計2027年6月完工啟用。

市府為優化警犬隊訓練與生活環境，在大園區沙崙里新建專屬廳舍，規畫興建2棟各1層樓建物，一棟作為領犬員辦公與民眾洽公空間，另一棟為警犬宿舍，連接2棟建物的頂樓將鋪設人工草皮作為訓練場地，整體設計融入自然意象，強調天然採光、通風與綠化節能，盼提供警犬與領犬員更完善的工作場所，並為市民帶來更優質、效率的警政服務。

市長張善政表示，桃園警犬隊2024年成立至今，歷經訓練、認證及授階成軍，陸續投入各項警政勤務，在緝毒、犯罪偵查及「雷霆除暴專案」等治安工作中表現亮眼，已成為維護城市治安的重要力量。

張善政指出，警犬舍與一般寵物飼養空間不同，除須兼顧警犬日常照護及生活需求，也必須配置符合勤務需求的專業訓練場地，因此場址選擇及空間規畫相當重要。此次新建工程選址大園區，基地腹地寬敞，並將訓練需求納入整體設計，建物頂樓也規畫訓練場地，讓警犬與領犬員能就近訓練，提升便利性與執勤效率。

市警局表示，桃園警犬隊2024年3月招考領犬員、5月引進工作犬，經半年密集訓練後，於同年12月12日由市長授階、正式成軍，目前除支援大型活動安全維護外，也投入各項犯罪偵查及治安勤務、多次支援鄰近縣市執勤，在安全警衛與犯罪偵查上扮演重要角色，此次打造更完善的警犬訓練基地，希望能提供市民更優質、高效的警政服務。

桃園 警犬

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