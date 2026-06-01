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桃園警犬隊新廳舍動土 116年6月完工啟用

中央社／ 桃園1日電

桃園市長張善政今天出席警犬隊辦公廳舍新建工程動土典禮時說，警犬隊成軍以來，在緝毒、犯罪偵查及雷霆除暴專案表現優異，盼打造專業訓練基地。工程預計明年6月完工啟用。

張善政前往大園區，出席桃園市警局刑事警察大隊警犬隊辦公廳舍新建工程動土典禮，他致詞表示，警犬是治安工作的得力助手，犬舍規劃須兼顧照護、訓練及勤務需求，新廳舍選址於大園區基地，並將專業訓練需求納入，除規劃警犬宿舍外，建物頂樓也設置訓練場地，讓警犬與領犬員能就近訓練，強化勤務反應能力。

桃園市警局指出，警犬隊於113年3月招考領犬員、5月引進工作犬，經過半年密集訓練後，於同年12月12日正式授階成軍。目前除支援大型活動安全維護，也投入各項刑案偵辦及治安勤務，並多次支援鄰近縣市執勤，展現跨區協勤能力。

桃園市警局表示，警犬隊目前暫駐大溪分局三層派出所臨時犬舍，新建工程將設置領犬員辦公室、民眾洽公空間、警犬宿舍及專屬訓練場等設施，預計明年6月完工啟用，以提供警犬與領犬員更完善的工作及生活環境。

張善政 桃園 警犬

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