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苗栗20米道路限速4、50公里「罰單滿天飛」 議員盼提升速限平息民怨

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
全天路限速50公里，測速相機「罰單滿天飛」，縣府單位會勘後已決議放寬速限提高至60公里。圖／民眾提供
全天路限速50公里，測速相機「罰單滿天飛」，縣府單位會勘後已決議放寬速限提高至60公里。圖／民眾提供

苗栗縣竹南全天路限速50公里，測速相機「罰單滿天飛」，後龍苗29線限速40公里也讓不少民眾超速罰款，甚至被扣牌、扣照，引發民眾陳情不斷；近日議員紛在議會質詢，請縣府交通工務處及縣警局等單位檢討出更合理的速限，盼提升速限平息民怨。

全天路是造橋連接竹南要道，擁有4線車道及機車道，路幅寬廣，但限速僅50公里，上周末經議員廖秀紅會同縣府單位會勘後，決議放寬速限提高至60公里，未來周邊的測速與限速標示也會做得很明確、更顯眼。

廖秀紅提醒，這項調整必須等公文正式核定、且現場標誌更換完成後才算數；在標示還沒改好前，目前依然限速50公里，開車經過請先減速，千萬別跟荷包過不去！

另外，針對苗29線後龍段因有石虎出沒被「路殺」而限速40公里，引發民怨；議員鄭秋風也在總質詢要求沿線應比照國道三號設防護網，並提高速限至60公里。

鄭秋風指出，苗29線後龍鎮段因石虎出沒，限速40公里，保護石虎應有配套措施，不能因保護石虎，而忽略用路人的權益，有不少駕駛人稍不小心即超速荷包失血，有些被扣牌、吊照。他說，該路段為4線道、20米道路，限速40公里，並不合理，建議能比照國道三號施設防護網，一旦防護措施做好，就可減少石虎被「路殺」；此外，省道台13甲線造橋段，設有區間測速，速限50公里，也希望一併檢討。

對此，縣府回應將在交通安全與保育石虎之間取得平衡點，苗29線討論出更合理恰當的速限，建議白天可提高速限，晚上為石虎出沒時段再限速；至於台13甲線，因屬公路局權責，將行文請公路局檢討。

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