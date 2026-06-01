免收費車格遭「有牌機車」久停佔用 竹市府：逾15日未移將強制移置

新竹市地狹人稠，市區機車位難求，卻有民眾發現公有免收費機車格常被破舊不堪的「有牌機車」長期霸佔，市議員蔡惠婷今質詢指出，現行法規的漏洞不僅讓公共停車資源遭到嚴重濫用，甚至被有心人士惡意利用，將廢棄車輛貼上「五星旗」作為免費的長期宣傳工具，呼籲市府必須盡速修法納管，不應默許公共資源遭惡意竊佔。

市府交通處表示，為維護公有停車資源合理使用與民眾停車權益，針對公有停車格內車輛若連續停放逾15日且無法聯繫車主，或車主未即時完成處置者，將依新竹市公有收費停車場管理自治條例規定辦理移置作業。市府亦將持續加強巡查管理，確保停車秩序與公共空間有效運用。

蔡惠婷說，許多長期停放於免收費機車格的車輛椅墊早已嚴重破損、海綿外露，車體也鏽跡斑斑，明顯已經失去日常代步的功能。然而，最令人氣憤的是，這些車輛正被有心人士「惡意利用」。

她指出，只要車輛依然「懸掛車牌」，即便外觀形同廢鐵，依法就無法由環保局當作廢棄物直接強制拖吊。有心人士看準了這個執法漏洞，刻意將這些有牌機車停放在市區的公有車格內，並在車身、擋泥板等顯眼處貼上中國「五星旗」。這不僅惡意剝奪了新竹市民的停車權益，更讓市府的公有車格淪為不肖人士免費、無限期占用的政治宣傳展示架。

蔡惠婷指出，面對這種惡意久停現象，第一線的警察與環保單位皆面臨無「法」可管的困境。警方目前僅能透過車牌聯繫車主「勸請移車」，若車主蓄意擺爛不理、拒接電話，或者根本無法聯繫，這些貼著五星旗的生鏽機車就可以繼續合法霸佔車格。

蔡惠婷說，早在去年5月的第五次定期會及隨後的第22次臨時會中，她就已正式提案，要求市府修正新竹市公有收費停車場管理自治條例，將「不收費之公有機車格」的久停現象一併納入管理。

現行的新竹市公有收費停車場管理自治條例第9條已明文規定，針對「收費停車場」內同一車格停放逾15日且無法聯繫車主、或車主不即時處理者，市府應將車輛移置。

蔡惠婷呼籲，市府應盡速推動修法，將此規範擴及全市的「免收費公有機車格」，賦予公權力介入強制移置的法源依據。