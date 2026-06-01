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網傳桃園神社改建客家神社 市府斥假訊息：報案究辦

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園神社近期遭網路謠傳將改為「客家神社」或轉型為「眷村文化園區」，市府今嚴正駁斥，強調相關內容均為假訊息，已蒐集資料向警方報案。本報資料照片
桃園神社近期遭網路謠傳將改為「客家神社」或轉型為「眷村文化園區」，市府今嚴正駁斥，強調相關內容均為假訊息，已蒐集資料向警方報案。本報資料照片

桃園神社近期遭網路謠傳將改為「客家神社」或轉型為「眷村文化園區」，市府今天嚴正駁斥，強調相關內容均為假訊息，既非市府政策方向，也從未有任何討論，更遑論進入規畫階段，市府已蒐集資料向警方報案，也呼籲民代不要成為假訊息的擴音器。

市府表示，桃園神社現行委外契約即將於9月上旬屆滿，後續將透過公開透明機制、依法辦理招商作業，確保場域永續經營與文化價值傳承；桃園神社已是桃園知名景點，網路謠傳所謂改建、改名或更改文化意象等說法，違反常識，完全是憑空捏造。

市府表示，散布假訊息的原始貼文已遭貼文者自行刪除，但相關內容早已在網路上大量流傳，造成社會不必要的誤解與對立，無論發文者出於何種動機，憑空捏造不存在的政策，再刻意煽動民眾情緒，已屬惡意散布不實訊息，絕不容許假訊息成為操弄公共議題的工具。

市府表示，民進黨議員黃瓊慧在未經任何查證的情況下，再度引用網路謠言抹黑市府，黃議員過去多次引用錯誤資訊攻擊市政，事後卻鮮少為自身錯誤言論負責，身為民意代表，不應該成為假訊息的擴音器。

市府強調，桃園神社沒有被消滅，也不會被消滅，真正被消滅的恐怕是部分有心人士和政治人物的基本良知，對於刻意散布假訊息、製造社會對立的行為，絕不姑息。

桃園 假訊息 網路 神社

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