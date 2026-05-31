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苗栗頭份誰家彩帶纏高壓電線瞬跳 波及寬頻、電信、監視器纜線
苗栗縣頭份市田寮社區活動中心前高壓電線，今天下午因彩帶纏繞瞬間冒出火花跳電，供電饋線15秒內系統自動恢復供電，不過，附掛寬頻、電信、監視器纜線墜落停擺，經搶修陸續恢復正常。
頭份市田寮社區活動中心前高壓電線今天下午2點34分，民眾目睹冒出火花，纜線連同纏繞彩帶墜地，因擔心通電，不敢靠近，縣議員蕭詠萱等人接獲通報，趕到現場了解，頭份警察派出所員警也在旁戒護。
台灣電力公司苗栗區營業處派員處理，查出高壓電因彩帶纏繞瞬間跳電，供電饋線15秒內系統自動恢復供電，沒有對宿戶產生重大影響，台電苗栗區處呼籲民眾於農田驅鳥或廟會慶祝活動，切勿使用彩帶，以免因強風吹襲碰觸供電線路，造成停電事故。
蕭詠萱指出，彩帶纏繞電線冒出火花，附掛的寬頻、電信、監視器纜線一起墜落，造成訊號停擺，直到下午6點左右才陸續恢復正常。
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