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苗栗頭份誰家彩帶纏高壓電線瞬跳 波及寬頻、電信、監視器纜線

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市田寮社區活動中心前高壓電線，今天下午因彩帶纏繞瞬間跳電，供電饋線15秒內系統自動恢復供電，不過，附掛寬頻、電信、監視器纜線墜落停擺。圖／蕭詠萱提供
苗栗縣頭份市田寮社區活動中心前高壓電線，今天下午因彩帶纏繞瞬間跳電，供電饋線15秒內系統自動恢復供電，不過，附掛寬頻、電信、監視器纜線墜落停擺。圖／蕭詠萱提供

苗栗頭份市田寮社區活動中心前高壓電線，今天下午因彩帶纏繞瞬間冒出火花跳電，供電饋線15秒內系統自動恢復供電，不過，附掛寬頻、電信、監視器纜線墜落停擺，經搶修陸續恢復正常。

頭份市田寮社區活動中心前高壓電線今天下午2點34分，民眾目睹冒出火花，纜線連同纏繞彩帶墜地，因擔心通電，不敢靠近，縣議員蕭詠萱等人接獲通報，趕到現場了解，頭份警察派出所員警也在旁戒護。

台灣電力公司苗栗區營業處派員處理，查出高壓電因彩帶纏繞瞬間跳電，供電饋線15秒內系統自動恢復供電，沒有對宿戶產生重大影響，台電苗栗區處呼籲民眾於農田驅鳥或廟會慶祝活動，切勿使用彩帶，以免因強風吹襲碰觸供電線路，造成停電事故。

蕭詠萱指出，彩帶纏繞電線冒出火花，附掛的寬頻、電信、監視器纜線一起墜落，造成訊號停擺，直到下午6點左右才陸續恢復正常。

苗栗縣頭份市田寮社區活動中心前高壓電線，今天下午因彩帶纏繞瞬間跳電，供電饋線15秒內系統自動恢復供電，不過，附掛寬頻、電信、監視器纜線墜落停擺。圖／蕭詠萱提供
苗栗縣頭份市田寮社區活動中心前高壓電線，今天下午因彩帶纏繞瞬間跳電，供電饋線15秒內系統自動恢復供電，不過，附掛寬頻、電信、監視器纜線墜落停擺。圖／蕭詠萱提供

頭份 苗栗 停電

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