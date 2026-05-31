竹北夏日玩雪嘉年華吸親子同樂 公益招待50名孩童入園

新竹縣竹北市親子教育協會昨起一連兩天舉辦「夏日玩雪、親子嘉年華」活動，在竹北遠東百貨盛大登場。除邀請50名來自需要關懷家庭的孩童免費體驗外，也投入3萬元公益經費，希望透過寓教於樂的活動，讓更多孩子在炎炎夏日中享受玩雪樂趣，留下難忘回憶。

主辦單位表示，本次活動特別結合公益關懷，由竹北市民代表陳禹同與新竹縣竹北市親子教育協會理事長謝淑晶共同推動公益時段，集結社會愛心，邀請平時較少有機會參與相關休閒活動的孩子免費入場體驗，希望透過親子互動與遊戲學習，陪伴孩子快樂成長。

活動期間共招待50名孩童免費參與雪樂園體驗，並投入3萬元作為公益贊助，讓孩子們能盡情在雪地中奔跑、嬉戲，在歡笑聲中感受童年的純真與幸福。

陳禹同表示，孩子是社會未來的希望，每位孩子都應擁有快樂成長的機會。透過此次公益活動，希望為更多家庭創造美好的親子回憶，也讓社會看見陪伴與關懷的重要性。

謝淑晶指出，親子教育協會長期關注兒童成長與家庭教育議題，希望透過多元活動促進親子互動，同時將社會資源分享給有需要的家庭，讓更多孩子感受到來自社會的溫暖與支持。

主辦單位表示，未來將持續結合公益與親子活動，串聯更多社會力量，共同打造友善的兒童成長環境，陪伴每個孩子在愛與快樂中茁壯成長。