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桃園「宇內溪戲水區」下月6日起開放 首設智慧監控提升安全

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市復興區小烏來「宇內溪戲水區」將於6月6日起至9月28日全面開放，今年並首度導入智慧監控輔助系統提升水域安全。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市復興區小烏來「宇內溪戲水區」將於6月6日起至9月28日全面開放，今年並首度導入智慧監控輔助系統提升水域安全。圖／桃園市觀旅局提供

炎炎夏日到來，桃市府今宣布復興區小烏來「宇內溪戲水區」將於6月6日起至9月28日全面開放，今年首度導入「智慧監控輔助系統」提升水域安全，並規畫淺灘戲水區、親子戲水區與水上遊樂區3大區域，迎接夏日戲水人潮。

桃園市觀光發展基金會指出，宇內溪戲水區自基金會接手營運後，曾創下暑期單日最高1500人的歷史紀錄，去年啟用溫泉池後，與天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布並列為「小烏來四寶」；今年夏天除持續安排在地救生夥伴外，更導入智慧監控輔助系統，協助現場救生員即時、精準掌握水域安全。

這套人工智慧輔助監控系統，透過9台攝影機結合AI影像辨識技術，可即時偵測疑似溺水姿態、危險區域停留、水位異常及人流熱點等情形，協助救生人員第一時間判斷潛在風險、掌握現場狀況並即時應變，作為現場救生勤務的重要輔助工具，進一步提升水域安全管理能量。

基金會表示，為提供舒適戲水環境，市府自5月26日起整治宇內溪河床，工程開始前邀請在地耆老祈福禱告，整治期間以機具重新梳理河床礫石，規畫出淺灘戲水區、親子戲水區與水上遊樂區3區域，滿足不同年齡層遊客的戲水需求。

桃園市風景區管理處處長廖育儀表示，本次宇內溪戲水區重新開放，除水域安全大幅提升，為讓民眾玩得盡興、乾爽舒適，現場將增設5台吹風機，解決過往民眾玩水後無處吹乾頭髮的不便。

廖育儀說，基金會今年初透過辦理冬季主題活動，成功串聯宇內溪溫泉與小烏來周邊景點，遊客來到小烏來風景特定區，可走上天空步道近距離俯瞰小烏來瀑布磅礡氣勢、在天空繩橋上感受峽谷徐徐涼風，並能在宇內溪岸邊聆聽溪水呢喃，同時享受「美人湯」暖意。

桃園

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