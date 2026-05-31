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桃園工地新制6月上路 導入智慧監測強化行人安全

中央社／ 桃園31日電

桃園市建管處今天表示，因應都市發展帶來工地噪音、人行空間受壓縮等問題，修訂「桃園市建築物施工中管制要點」，新制6月1日上路，導入智慧監測，提升工安與市民生活品質。

桃園市政府建築管理處表示，新制要求都市計畫區內建築基地鄰接道路側，須於工區外安全圍籬留設行人安全走廊，淨寬須達1.2公尺、淨高2.4公尺，頂部應設置鋼板防止物料掉落，並維持平整、無障礙及照明環境；距離路口轉角6公尺範圍內的工地圍籬，則須採用可透視材質，降低轉彎車輛視線死角，保障用路人安全。

建管處指出，新制與環保局共同推動智慧工地治理，針對一定規模以上的工地須設置「智慧噪音盒子」，整合影像辨識、空氣品質及噪音監測功能，並與環保局24小時連線，即時掌握施工現場狀況，藉由數據監控取代部分傳統巡查模式，提高管理效率及透明度。

建管處表示，新制也要求深開挖工程設置安全監測揭示牌，方便掌握施工資訊；若工地半徑50公尺內有國中小學或幼兒園，業者須召開說明會並協調施工時段，以減少對師生影響。防災方面，在氣象署發布海上颱風警報後，全市所有在建工地承造人，都須完成自主檢查並回報市府備查，強化災害預防與應變能力。

桃園

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