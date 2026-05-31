助安置戶重建家園 桃園航空城優開區108條道路開放通行

桃園航空城優先開發區安置住宅陸續交屋，安置街廓自建工程同步進行中，因應安置戶交通、施工等需求增加，市府航空城工程處今表示，5月20日起安置街廓與安置住宅周邊道路已接續開通80條，加上首波開通道路，共有108條道路開放通行，盼透過打通聯外動線，協助居民重建家園。

航工處指出，繼4月2日首波開放28條路段後，本次接續開通80條，範圍擴大至機場園區及A11等4大區域，著重於滿足安置街廓現階段的必要通行與施工需求，逐步為市民打通專屬的進出動線。

其中，機場園區東側安置街廓，民眾可經由桃航六路東行直接連接至三民路二段；機場園區西側安置街廓則全面開放內部道路，民眾可經由先前通車的桃航三路，搭配本次新開放的桃航五路與海福路向西銜接至大竹南路。

另機場園區安置住宅住戶，可透過新開通的福康路南行接海方路，西行連通大竹南路；A11安置住宅區域，則可透過捷航三路東行，銜接至海山路。

航工處表示，透過上述具體動線打通，不僅提升鄉親生活、通勤便利性，更有利自建戶的建材運輸車輛進場，減少施工死角，並確保環保清運、郵務及各項民生服務車輛能順暢駛入各街廓，讓搬遷戶享有即時到位的公共服務。

航工處指出，考量區內正值鄉親自建房屋階段，重車頻繁進出易耗損路面，市府將配合鄉親重建腳步，待自建工程告一段落後，將盤點並修繕道路與公共設施，確保過渡期結束後，交付鄉親完善、舒適的居住環境。