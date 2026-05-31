還路於民！桃園新制6月上路 工地需留1.2米行人廊道

桃園市近年建案林立，常見工地圍籬占用人行空間，迫使行人走進車道，市府近期修正「桃園市建築物施工中管制要點」，明起正式上路。建管處表示，新制將規範都市計畫區內工地須沿安全圍籬留設淨寬1.2公尺以上的行人安全廊道，此外位於路口轉角的工地，圍籬也須使用視線可穿透材質，以消除視覺死角，保障用路人安全。

桃園都市發展迅速，與此同時也常有工地將圍籬外推至人行道，或將工料、機具堆置在行人動線，壓縮民眾通行空間，行人為避開工區只能與車爭道，險象環生、民怨不斷。

建管處施工管理科長莊煜程表示，為落實「還路於民」理念，新制要求都市計畫內建築基地鄰接道路側，皆應於工區外沿安全圍籬留設供行人通行的安全走廊，走廊淨寬需達1.2公尺、淨高2.4公尺，於頂面設置鋼板防止物料墜落，廊道也須維持平整、無障礙並設置照明。

另，距路口轉角6公尺內的工地，圍籬須使用視線可穿透材質，消除轉彎車輛視覺死角；開挖一定深度以上的深開挖建案，也須設置安全監測揭示牌，主動公開工程資訊。

莊煜程指出，若建築工程未依新規辦理，恐違反建築法相關規定，依法可裁處1萬8000元至9萬元罰鍰，並責令限期改善，屆期未完成改善者將按次連續處罰。

除加強保障行人安全，建管處表示，新制也強化學區與防災規範，包括工地半徑50公尺內若有國中小或幼兒園，業者須召開施工說明會，與學校協調作息時間以降低干擾；一旦中央氣象署發布海上颱風警報，全市所有在建工地承造人皆須完成自主檢查並回傳市府備查。

智慧監控部分，建管處將與環保局共同推動智慧工地治理，要求一定規模以上工地導入「智慧噪音盒子」，整合影像辨識、空氣品質與噪音偵測功能，並與環保局24小時連線，將傳統人員巡查模式轉型為以數據為核心的智慧治理，讓工地管理更透明；盼營建業者盡速熟悉新制規範，共同打造安寧的生活環境。