偷拍狼現蹤竹市引恐慌 竹市府籲勇敢求助、拒絕二次傷害

新竹市區近日傳出偷拍慣犯疑似再度犯案，引發社群網路關注。新竹市政府表示，偷拍、散布性影像及網路性騷擾皆屬違法行為，已加強宣導與被害人保護機制，呼籲民眾若遭偷拍、性影像外流或發現可疑設備，應立即保留證據、報警求助，並避免轉傳影像。

有女網友於社群平台Threads表示，她在市區某服飾店內發現一名男子偷拍，當場追上抓住他，卻遭對方打手攻擊後逃逸。她事後公開監視器畫面及男子特徵，提醒女性民眾及店家提高警覺。貼文刊出後，不少受害者也紛紛私訊原PO，表示都曾遭到此男子偷拍。

新竹市政府表示，近期全台接連發生疑似偷拍事件，包括醫療院所及商場更衣空間等場所，引發民眾對隱私安全的擔憂。市府已加強相關場所宣導與稽查，並強調偷拍、散布性影像及網路性騷擾均屬違法行為，民眾若發現疑似偷拍設備或遭遇偷拍、性影像外流等情況，應立即尋求協助。

新竹市長高虹安指出，偷拍不只會造成被害人身心嚴重影響，更會造成社會大眾對環境產生不安全與不信任的心理衝擊，無論是遭偷拍、性影像被散布，或在網路上遭受性騷擾與羞辱，都是違法行為，被害人不需獨自承受，應立即保留證據並尋求協助，市府已建置完善被害人保護服務網絡。

社會處長黃佳婷表示，任何未經同意拍攝、持有、下載、轉傳或散布私密影像的行為都可能觸法。她呼籲民眾切勿因好奇而觀看、下載或轉傳相關內容，以免對被害人造成二次傷害。

社會處指出，數位性影像具有容易複製、難以刪除及快速傳播等特性，被害人可能長期承受恐懼、焦慮及名譽受損等壓力，其傷害程度不亞於性侵害案件。市府呼籲社會大眾共同重視數位性暴力問題，拒絕下載、轉傳及散布私密影像。

市府提醒，若遭偷拍、性影像外流或網路性騷擾，應立即保存相關證據並尋求協助；緊急情況可撥打110報案，若需協助移除遭散布影像，可洽性影像處理中心專線02-6605-7676，也可向新竹市政府社會處尋求專業社工服務。