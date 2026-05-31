快訊

國泰航空登機閘口明起提前5分鐘關閉 高雄6月試辦多元計程車機場載客

NBA／重返總冠軍賽！馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

6月交通新制1次看 70歲高齡駕駛要換照、汽車考照筆試取消是非題

聽新聞
0:00 / 0:00

偷拍狼現蹤竹市引恐慌 竹市府籲勇敢求助、拒絕二次傷害

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
市府提醒，若遭偷拍、性影像外流或網路性騷擾，應立即保存相關證據並尋求協助。圖／新竹市政府提供
市府提醒，若遭偷拍、性影像外流或網路性騷擾，應立即保存相關證據並尋求協助。圖／新竹市政府提供

新竹市區近日傳出偷拍慣犯疑似再度犯案，引發社群網路關注。新竹市政府表示，偷拍、散布性影像及網路性騷擾皆屬違法行為，已加強宣導與被害人保護機制，呼籲民眾若遭偷拍、性影像外流或發現可疑設備，應立即保留證據、報警求助，並避免轉傳影像。

有女網友於社群平台Threads表示，她在市區某服飾店內發現一名男子偷拍，當場追上抓住他，卻遭對方打手攻擊後逃逸。她事後公開監視器畫面及男子特徵，提醒女性民眾及店家提高警覺。貼文刊出後，不少受害者也紛紛私訊原PO，表示都曾遭到此男子偷拍。

新竹市政府表示，近期全台接連發生疑似偷拍事件，包括醫療院所及商場更衣空間等場所，引發民眾對隱私安全的擔憂。市府已加強相關場所宣導與稽查，並強調偷拍、散布性影像及網路性騷擾均屬違法行為，民眾若發現疑似偷拍設備或遭遇偷拍、性影像外流等情況，應立即尋求協助。

新竹市長高虹安指出，偷拍不只會造成被害人身心嚴重影響，更會造成社會大眾對環境產生不安全與不信任的心理衝擊，無論是遭偷拍、性影像被散布，或在網路上遭受性騷擾與羞辱，都是違法行為，被害人不需獨自承受，應立即保留證據並尋求協助，市府已建置完善被害人保護服務網絡。

社會處長黃佳婷表示，任何未經同意拍攝、持有、下載、轉傳或散布私密影像的行為都可能觸法。她呼籲民眾切勿因好奇而觀看、下載或轉傳相關內容，以免對被害人造成二次傷害。

社會處指出，數位性影像具有容易複製、難以刪除及快速傳播等特性，被害人可能長期承受恐懼、焦慮及名譽受損等壓力，其傷害程度不亞於性侵害案件。市府呼籲社會大眾共同重視數位性暴力問題，拒絕下載、轉傳及散布私密影像。

市府提醒，若遭偷拍、性影像外流或網路性騷擾，應立即保存相關證據並尋求協助；緊急情況可撥打110報案，若需協助移除遭散布影像，可洽性影像處理中心專線02-6605-7676，也可向新竹市政府社會處尋求專業社工服務。

有女網友於社群平台Threads表示，她在市區某服飾店內發現一名男子偷拍，當場追上抓住他，卻遭對方打手攻擊後逃逸。圖／取自Threads
有女網友於社群平台Threads表示，她在市區某服飾店內發現一名男子偷拍，當場追上抓住他，卻遭對方打手攻擊後逃逸。圖／取自Threads

偷拍 性騷擾 新竹

延伸閱讀

國北教大女廁爆針孔偷拍 吳欣岱揭四小時偵測漏洞促訂官方防偷拍SOP

影／擎天崗翻版？基隆國門廣場男女「野戰」 警方已鎖定當事人行蹤

國北教大女廁驚見針孔 才反偷拍檢測…隔天就出事

北教大女廁針孔案 63歲男清晨潛入偷拍滿足私慾

相關新聞

上千人宗教活動30天前申請路線？ 「尊重」白沙屯媽祖進香無固定路線

苗栗縣大型宗教廟會、繞境活動安全管理規範草案將上路，規定上千人宗教活動，必須30天前申請路線，但國家級文化資產通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香無固定路線，縣府請示內政部表「尊重」解套，拱天宮提供原則性路線供審查，並做好相關配套。

偷拍狼現蹤竹市引恐慌 竹市府籲勇敢求助、拒絕二次傷害

新竹市區近日傳出偷拍慣犯疑似再度犯案，引發社群網路關注。新竹市政府表示，偷拍、散布性影像及網路性騷擾皆屬違法行為，已加強宣導與被害人保護機制，呼籲民眾若遭偷拍、性影像外流或發現可疑設備，應立即保留證據、報警求助，並避免轉傳影像。

桃園市長盃羽賽 驚見「過期獎牌」

桃園市運動會市長盃羽球賽昨天閉幕，有選手拿到的冠軍獎牌日期是印「一一三年」，忍不住質疑市府銷庫存發過期獎牌，也抱怨比賽獎項太差，敷衍認真準備的選手；承辦賽事的桃園市體育總會羽球委員會為此道歉，市府也承諾未來謹慎把關，避免狀況重演。

桃園市長盃羽球賽鬧烏龍 選手奪冠拿「過期獎牌」

2026桃園市運動會市長盃羽球賽正在桃園市蘆竹區開打，活動吸引全國數以百計選手齊聚爭奪冠軍，但有得獎選手收到「過期獎牌」，獎品也只有獎座、獎狀和一盒運動飲料，忍不住上網抱怨賽事敷衍認真準備選手；承辦賽事的桃園市體育總會羽球委員會為此道歉，市府也承諾未來會謹慎把關避免重演。

竹市推動「舊衣不落地定點回收」 攜社區社福共創淨零綠生活

新竹市政府整合跨局處資源，於今年4月推動「舊衣不落地定點回收」新政策，將舊衣回收由傳統路側設施，轉型導入封閉型社區、里民活動中心等管理場域，建構兼具環境整潔、社區治理與公益價值的資源循環模式。市府說，目前已成功媒合3處社區示範點，並持續邀請更多社區及里辦公處共同響應，申請媒合社會福利單位進駐。

學生通勤、居民出門更方便 新竹縣竹北市YouBike 6月再添24站

新竹縣公共自行車再傳好消息！為建構綠色低碳城市、完善大眾運輸「最後一哩路」，新竹縣政府自2022年起持續積極推動公共自行車建置計畫，近期與竹北市公所合作建置，6月1日將再啟用24站公共自行車（YouBike）租賃站，全縣總站數一舉突破200站大關。縣長楊文科表示，本批次新站點均納入桃竹竹苗通勤定期票（TPASS）優惠補助範圍，民眾持定期票刷卡即可享受不限車種前30分鐘免費優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。