上千人宗教活動30天前申請路線？ 「尊重」白沙屯媽祖進香無固定路線

苗栗縣大型宗教廟會、繞境活動安全管理規範草案將上路，規定上千人宗教活動，必須30天前申請路線，但國家級文化資產通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香無固定路線，縣府請示內政部表「尊重」解套，拱天宮提供原則性路線供審查，並做好相關配套。

縣府根據內政部指示，草擬大型宗教廟會、繞境活動安全管理規範，最近經縣務會議審查通過，將依行政程序法下達實施，規定預估或實際參與人數1000人以上，且連續2小時以上的宗教慶典、廟會、繞境，或類似之宗教性群聚活動，主辦單位應於活動30天前檢具活動計畫書，含遶境路線圖、交通管制計畫、維護公共安全計畫，及環境維護措施等，向所在地公所申請。

縣府民政處發現規範要求30天前提具路線圖，但宗教盛事白沙屯媽進香路線跨縣市，依媽祖聖意，路線不固定，民政處特別請示內政部，內政部回覆尊重白沙屯進香文化，申請的路線圖，只要提供原則路線即可。

民政處強調，安全管理規範重點要求做好大型廟會活動相關配套，規定應投保公共意外責任險，如包含施放爆竹煙火、舞龍舞獅、藝閣及陣頭等民俗技藝表演，主辦單位應預擬安全維護措施， 避免具高度危險性之表演內容，此外，指派工作人員維護活動現場秩序，並預防衝突、鬥毆或滋擾等行為，另交通疏導及管制應以民力為主，警力以重要路口及治安維護為要

主辦單位切結施放爆竹煙火依規定報請權管單位備查或申請許可，活動隊伍行經學校、衛生醫療機構（診所除外）、文教區，及其周圍50公尺範圍內，全天不施放爆竹煙火及使用擴音設備；晚上10點至翌日上午8點，不使用嗩吶鑼鼓等擴音設施及施放專業爆竹煙火，及會發出笛音或爆音的一般爆竹煙火。

民政處指出，活動期間如有違規情事或接獲民眾檢舉，各權管單位應依相關法令勸導、取締及裁罰，重大違規紀錄列入主辦單位未來申請大型宗教廟會、繞境活動之審查依據，並作為宗教團體績優表揚遴選、宗教活動補助經費、路權及道路臨時使用申請等參考依據。