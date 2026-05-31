桃園市長盃羽賽 驚見「過期獎牌」

桃園市運動會市長盃羽球賽昨天閉幕，有選手拿到的冠軍獎牌日期是印「一一三年」，忍不住質疑市府銷庫存發過期獎牌，也抱怨比賽獎項太差，敷衍認真準備的選手；承辦賽事的桃園市體育總會羽球委員會為此道歉，市府也承諾未來謹慎把關，避免狀況重演。

桃園市長盃羽球賽依單、雙打及團體賽共分三十六組，三天賽事陸續有選手奪冠領獎，但不少人大失所望，抱怨今年獎品太差，只有獎座、獎狀和一盒運動飲料，新竹市長盃還有些許獎金可拿，而獎牌樣式也被詬病「去年造型比較酷炫」，更有人發現獎牌日期誤植「一一三年」，忍不住抱怨「清庫存嗎」。

民眾上網抱怨賽事，指桃園市長盃如果要這樣敷衍認真準備的選手，乾脆不要辦了；民進黨桃園市議員黃瓊慧發文聲援，指體育局出包多次，質疑市府發展體育、培育選手的真心。

桃園市體育總會羽球委員會表示，委員會有提供正確稿件與相關資料給製造商，但製造商在製造過程仍發生日期誤植，導致部分獎牌內容與原核定資訊不符，已要求廠商修正補製，會盡速完成更換。此次疏失造成參賽選手、教練及關心賽事人士困擾，委員會也深感歉意。

體育局表示，將檢討督導及把關機制，未來將針對市長盃賽事獎盃及獎牌建立校稿及驗收機制，委員會於設計樣稿及製作完成階段，均要送體育局確認及核對，避免類似情形再次發生，以維護賽事品質及選手權益。