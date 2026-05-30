桃園市長盃羽球賽鬧烏龍 選手奪冠拿「過期獎牌」

2026桃園市運動會市長盃羽球賽正在桃園市蘆竹區開打，活動吸引全國數以百計選手齊聚爭奪冠軍，但有得獎選手收到「過期獎牌」，獎品也只有獎座、獎狀和一盒運動飲料，忍不住上網抱怨賽事敷衍認真準備選手；承辦賽事的桃園市體育總會羽球委員會為此道歉，市府也承諾未來會謹慎把關避免重演。

桃園市長盃羽球賽依單、雙打及團體賽共分36組，為倡導全齡運動，選手從國小組到長青組都有。賽事今天進入最後一天，選手陸續奪冠受獎，但不少人大失所望，有人抱怨「去年的獎牌比較酷炫」，更有人發現獎牌日期誤植「113年」，忍不住抱怨「清庫存嗎」。

民眾在網路平台抱怨，今年比賽辦得很差，不僅場館網路不給連線，沒辦法看比賽直播和即時比分，這樣的環境完全不符合期待。另外，團體賽和個人賽冠軍的獎品只有一個獎座、一張獎狀和一盒運動飲料，比一般商業保險辦的比賽還差，鄰近新竹市長盃還有獎金，落差真的太大了。

民眾表示，桃園市長盃如果要這樣敷衍認真的選手們，那真的不要再辦了；民進黨桃園市議員黃瓊慧也發文聲援，指體育局已出包多次，質疑市府發展體育、培育選手的真心。

桃園市體育總會羽球委員會表示，委員會有提供正確稿件與相關資料給製造商，但製造商在製造過程仍發生日期誤植，導致部分獎牌內容與原核定資訊不符，已第要求廠商修正補製，會盡速完成更換。本次疏失造成參賽選手、教練及關心賽事人士困擾，委員會深感歉意。

桃園市體育局表示，未來將檢討督導及把關機制，未來將針對市長盃賽事獎盃及獎牌建立校稿及驗收機制，委員會於設計樣稿及製作完成階段，均要送體育局確認及核對，避免類似情形再次發生，以維護賽事品質及選手權益。