竹市推動「舊衣不落地定點回收」 攜社區社福共創淨零綠生活

新竹市政府整合跨局處資源，於今年4月推動「舊衣不落地定點回收」新政策，將舊衣回收由傳統路側設施，轉型導入封閉型社區、里民活動中心等管理場域，建構兼具環境整潔、社區治理與公益價值的資源循環模式。市府說，目前已成功媒合3處社區示範點，並持續邀請更多社區及里辦公處共同響應，申請媒合社會福利單位進駐。

市長高虹安表示，過去路側舊衣回收設施因管理不易，偶有滿溢及環境髒亂情形，因此市府調整為「社區內部設置、定點管理」模式，導入社福單位進駐示範場域，在提升市容整潔的同時，也強化資源循環效率，實踐淨零綠生活目標。

高虹安指出，此政策另一項亮點在於跨界合作，由公部門媒合在地企業與社福團體，共同打造「企業投入公益、社福獲得支持、市民參與環保」的良性循環。環保局日前媒合「新竹SOGO百貨」、「社團法人新竹市身心障礙者聯合就業協會」及「社團法人新竹市脊髓損傷者協會」辦理舊衣回收活動，獲得熱烈響應，共吸引229人參與，回收達5133件舊衣；另將於6月27日14時由新竹市脊髓損傷者協會於新竹大遠百一樓廣場再度辦理回收活動，邀民眾踴躍參加。

新竹市脊髓損傷者協會理事長阮汶芳表示，感謝市府長期支持與協助，不僅在回收業務推動上提供行政協調與資源媒合，也持續給予法規與實務輔導，成為協會穩定運作的重要後盾。在市府協助下，協會順利結合在地社區建立回收管道，並攜手企業共同推動公益回收行動，讓更多民眾能就近參與資源循環與環保實踐。

環保局長江盛任指出，目前政策推動已初見成效，已成功媒合圓周率社區、GO時上社區及GO威社區等3處示範點，導入社福單位進駐負責定期清運與管理。截至5月20日止，已回收舊衣7180件，居民對於在社區內即可參與環保與公益行動，普遍給予正面肯定。

環保局提醒，舊衣物屬新竹市公告回收資源物，民眾應妥善打包交由資源回收車處理。「可回收」項目包含上衣、褲子、裙子、外套及洋裝等；「不可回收」則包括貼身衣物、髒污破損衣物、鞋子、包包、布偶及寢具等，應作一般垃圾處理。

環保局也呼籲民眾建立惜物與綠色消費觀念，延長衣物使用壽命。若有不再使用之舊衣，可交付資源回收車，或送交市府核准之4處社福單位協助回收。相關資訊可至新竹市環境保護局資源回收網「舊衣回收資訊－民眾專區」(https://reurl.cc/Z2oR1g)查詢。