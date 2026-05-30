學生通勤、居民出門更方便 新竹縣竹北市YouBike 6月再添24站

新竹縣公共自行車再傳好消息！為建構綠色低碳城市、完善大眾運輸「最後一哩路」，新竹縣政府自2022年起持續積極推動公共自行車建置計畫，近期與竹北市公所合作建置，6月1日將再啟用24站公共自行車（YouBike）租賃站，全縣總站數一舉突破200站大關。縣長楊文科表示，本批次新站點均納入桃竹竹苗通勤定期票（TPASS）優惠補助範圍，民眾持定期票刷卡即可享受不限車種前30分鐘免費優惠。

楊文科指出，縣府與竹北市公所合作，由竹北市公所出資、縣府辦理採購契約及建置，本年度預計於竹北市共同完成49個新設站點，除本次啟用的24站外，其餘站點亦進行現勘與規畫，期盼透過公共自行車站點的擴建補足大眾運輸路網，實質提升縣民通勤、通學的便利性，引導民眾由私人運具轉移至公共運輸。

縣府交通處長姜禮仙表示，本次竹北市新增的24站採取「東區加密、西區填白」規畫。在人口密集的竹北東區，針對住宅區、學校、產業園區等周邊進提升密度，有效滿足學生通學與居民日常通勤的高強度需求；在竹北西區部分，除於人口密集住宅區周邊設置外，也著重於公共運輸的網絡結構補強，結合現有公車路線，發揮複合式綠色運輸的綜效。

交通處提醒，民眾務必先透過YouBike App或官網免費投保「公共自行車傷害險」，方可租借，登錄完成即享有實名安全保障。

縣府指出，本批次啟用的24個新站點分別為新溪街與276巷口、白地蔬菜集貨場、下庄口、昌益科技產發園區（中華路）、光明六路中華路口、環北路新光一街口、廣四廣場停車場、廣八公園、公兒23公園、光明六路東二段嘉豐七街口、光明六路東二段高鐵七路口、嘉豐十一路復興一街口、文興路二段高鐵二路口、東興國中（嘉豐七街）、縣政九路科大一路口、新竹縣第二運動場、自強北路勝利八街口、AI 智慧園區（勝利八街）、文興國中、光明六路與自強北路口、嘉豐五路復興三路口、六家生肖公園、興隆路嘉豐五路口及嘉豐南路六家七路口。