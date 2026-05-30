全中運2028在竹市！議員促設每月固定培訓津貼 市府允研議

新竹市2028年即將承辦全中運，市議員廖子齊於市議會定期會單位業務質詢指出，竹市目前對績優選手的長期培訓補助仍缺乏穩定的制度，僅仰賴個案計畫申請，相較之下，全台15縣市都有提供績優選手每月固定培訓津貼，盼竹市能跟進；對此，市府教育處長林立生允諾，將參照外縣市制度研議改善。

林立生指出，市府即將承辦全中運，相關的配套措施都盡可能全力跟上，針對議員提到的培訓津貼，市府當然有意願，若有好的選手或是願意拿出各項成績，市府肯定願意來支持，希望選手都能留下來，甚至市民都能看到新竹市的選手、教練在各項賽事努力表現的成績。

廖子齊說，竹市目前沒有固定金額的按月培訓津貼，選手與學校必須透過計畫申請，再由市府核定，金額不透明也不一致。而全台15個縣市已經提供績優運動選手每月固定金額的培訓津貼。

她說，比較同級縣市，基隆市去年首度編列「績優運動選手訓練補助金」300萬元，針對全中運績優選手提供12個月按月補助；全國運動會績優選手則補助24個月，第1名每月2萬5000元，第2名及第3名每月1萬5000元。基隆市也同步提高參賽補助標準，並協助媒合運動防護員。

而鄰近的新竹縣也針對培訓出全國級競賽績優選手的學校提供經費補助，每名選手獲第1名補助學校3萬元、第2名補助2萬元、第3名補助1萬元，可用於訓練器材、防護、課業輔導、移地訓練、參賽的住宿與膳食、交通及保險等項目，協助學校減輕培訓負擔。

廖子齊表示，市府教育處應向其他縣市學習，盡快建立公開、明確、穩定且按月給付的績優選手培訓補助金制度，讓選手能預期自己獲得的支援，不必每次仰賴個案計畫申請。同時，市府也應同步補助學校端所需經費，包含營養補給、器材設備、教練聘任、運動防護、移地訓練、參賽食宿與交通等支出，讓學校成為選手穩定訓練的後盾。