樂迷必來！桃園管樂嘉年華昨開跑 迎6場大型戶外音樂會

備受北台灣管樂迷期待的「桃園市管樂嘉年華」系列活動從昨天起至6月7日在桃園藝文廣場登場，活動包含6場次大型戶外音樂會、室內樂大師班及管樂小舞台暨文創市集。昨晚戶外音樂會開幕表演由「桃園交響管樂團」精選管樂經典與家喻戶曉的動漫曲目，串起跨世代對話，讓樂迷聽得欲罷不能。

桃市府文化局指出，今年的桃園市管樂嘉年華邀請何康國博士擔任策展人，在動能勃發的馬年以「狂驫之聲」為主題，匯聚國內外菁英管樂團隊規畫多項精彩節目，希望勾勒桃園升格直轄市12年來人口與基建蛻變的璀璨光景。

昨晚7時登場的開幕表演由桃園交響管樂團帶來「萬眾一聲」節目，吸引不少樂迷、民眾聆賞。市長張善政也到場，強調桃園管樂嘉年華是桃園年度重要的指標性藝文活動，邀請國內外優秀管樂團隊輪番演出，歡迎民眾都能來到藝文廣場，享受一場場國際級管樂盛宴。

文化局指出，周六（30日）晚上7時表演節目為「驫風再起：管樂奔騰之夜」，段富軒教授率「軒宇樂集」，聯手女高音陳思宇、小號獨奏家陳長伯、爵士鼓獨奏家段宇謙，融入沙畫與空拍視角，帶來令人心馳神往的管樂盛宴；周日（31日）晚間7時則是「亞洲青年管樂匯演」，由侯宇彪教授帶領由桃園國、高中優秀管樂好手們組成的「桃園聯隊」，與日本「島根縣立島根中央高等學校吹奏樂部」同台交流共演，展現亞洲管樂新秀的青春與熱力。

國際節目部分，邀請到以極致專業與藝術造詣聞名世界，日本首屈一指職業管樂團東京佼成管樂團Tokyo Kosei Wind Orchestra，由常任指揮大井剛史領軍，6月5日晚間7時為桃園管樂嘉年華獻上2026年在台灣的首場公演「綻放」，特別安排演奏改編侯志正教授的知名樂曲「南風進行曲」，及楊元碩的創作「SuorinetRhapsody I: Carnival，邀請樂迷朝聖。

6月6日晚間7時由台灣最早成立的管樂團之一「台北青年管樂團」獻上長篇情詩「青春的軌跡」，致敬在樂音中成長的世代；閉幕「桃園群英薈Ⅲ」於6月7日晚上7點，由龍潭愛樂管弦樂團（今年TAIWAN TOP團隊）集結在台外籍社區樂手與全台社區管樂團菁英狂驫管樂，詮釋桃園如眾馬奔騰、氣勢磅礴的城市生命力。

除了大型音樂節目，活動期間安排了3場次的室內樂大師班，邀請台灣知名青年音樂家胡志瑋、林昀宏及陳逸倫擔任指導老師，親授木管、銅管室內樂演奏技巧；活動會場周邊還有管樂小舞台暨文創市集，讓民眾在細膩管樂表演中，暢遊手工珍品。活動詳情可上「桃演本舖」臉書粉絲專頁查詢。

桃園市管樂嘉年華系列活動昨天起至6月7日在桃園藝文廣場登場，活動節目精彩豐富。圖／桃園市文化局提供

桃園市管樂嘉年華系列活動昨天起至6月7日在桃園藝文廣場登場，開幕表演由「桃園交響管樂團」帶來精彩演出。圖／桃園市文化局提供