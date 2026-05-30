聽新聞
0:00 / 0:00

請益之旅 徐欣瑩拜會張善政

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
桃園市長張善政會面時祝賀國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩獲得國民黨提名，並肯定其長期深耕科技、產業及公共政策領域。圖／徐欣瑩辦公室提供
桃園市長張善政會面時祝賀國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩獲得國民黨提名，並肯定其長期深耕科技、產業及公共政策領域。圖／徐欣瑩辦公室提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩近日展開請益之旅，前天拜會桃園市長張善政，二人在智慧城市、數位治理及婦幼等議題交流甚多，今天將南下繼續向台中市長盧秀燕取經，而民進黨方面因人選未定案，民代透露基層已有不少人感到著急。

徐欣瑩表示，新竹縣是全國最年輕的縣市之一，如何讓年輕人願意成家、生養下一代，是未來縣政的重要課題。桃園成立全台灣第一個婦幼發展局，整合婦幼照顧資源的經驗值得作為竹縣未來政策規畫參考。

張善政恭喜徐欣瑩獲得國民黨提名，也肯定徐長期深耕科技、產業及公共政策領域。他表示，看好徐欣瑩的專業與執政能力，相信她能在縣長楊文科奠定的基礎上持續推動縣政，「在新竹縣還有很多事情可以做」。

關於地方發展，徐欣瑩指桃竹不論產業或生活圈都緊密相連，未來將推動桃竹苗合作，串聯科技產業、交通建設與生活機能，打造國際級科技廊帶；會談中，張善政和徐欣瑩也討論到桃竹苗大矽谷計畫，二人都呼籲中央應加速審查。

民進黨新竹縣長人選至今未定案，外界認為竹北市長鄭朝方呼聲最高，參選只差中央宣布的臨門一腳，但鄭朝方未鬆口，強調現階段最重要的工作仍是持續推動市政，全力做好竹北市政建設與服務。

對於民進黨新竹縣長人選遲未定案，民進黨籍芎林鄉民代表彭信康表示，地方上確實有不少人感到著急，但人選問題急不來。他指出，距離選舉僅剩約五個月，要打一場全縣規模的選戰，需要縣長、鄉鎮市長及議員選舉整體搭配，因此地方普遍期待有意參選者能盡快做出決定，讓選戰布局及組織整合有更充裕的準備時間。

徐欣瑩 張善政 盧秀燕

延伸閱讀

徐欣瑩拜會張善政 汲取桃園成功經驗擘畫新竹縣未來發展

新竹關西普發掀遷戶籍潮 牽動議員席次 竹東鎮長、議員抗議

「沈伯洋化」是褒還貶？張善政、黃世杰舌戰 桃園市長選戰甚囂塵上

國民黨彰化8鄉鎮市長10人登記 彰化、員林將先協調

相關新聞

關西石油津貼掀遷籍爭議 檢方分案查虛偽設籍、選舉疑雲

新竹縣關西鎮近期因發放「石油津貼」等普發現金措施，引發大量民眾遷入戶籍爭議。外界質疑部分遷入人口是否未具實際居住事實，甚至可能藉由短期遷籍領取補助，進一步影響地方民意代表席次分配及選舉公平。新竹地方檢察署今天表示，已依法分案調查，將釐清是否涉及不實遷徙、虛偽設籍、冒領補助或違反選舉相關法令等不法情事。

物價津貼 竹縣橫山鄉7月普發5000元

美伊戰爭衝擊國際油價與國內民生物價波動，新竹縣橫山鄉公所昨宣布發放每位鄉民五千元民生物價補助津貼，預計七月十四日至七月十六日執行，約一點二萬人受惠。橫山鄉長張志弘表示補助經費來自歲計賸餘。

請益之旅 徐欣瑩拜會張善政

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩近日展開請益之旅，前天拜會桃園市長張善政，二人在智慧城市、數位治理及婦幼等議題交流甚多，今天將南下繼續向台中市長盧秀燕取經，而民進黨方面因人選未定案，民代透露基層已有不少人感到著急。

台日觀光高峰論壇苗栗登場 「台日友好in苗栗」彩繪稻田驚豔參訪團

第17屆台日觀光高峰論壇於苗栗盛大登場，縣府特別安排日方貴賓「觀光」踩線，把苗栗鄉村旅遊、鐵道風景和在地文化一次串起來，帶領大家看見不一樣的台灣；今天下午參訪團抵達苑裡彩繪稻田，看見「台日友好in苗栗」的彩繪稻田時，驚嘆不已。

竹縣橫山鄉6年來4度普發現金 7月將再發5000元補助

新竹縣橫山鄉公所去年11月首度普發每位鄉民5000元生活補助津貼後，今年將於7月14日至16日再度發放第二波補助。凡今年5月4日前設籍橫山鄉的鄉民，每人可領取5000元，全鄉近1萬2000人受惠，總經費約6000萬元。這也是橫山鄉近6年來第四度普發現金，累計發放金額達1萬3000元。

台灣世遺潛力點舊山線鐵道論壇今登場 明起在勝興站推出鐵道遺產展

苗栗縣文化觀光局舉辦的「台灣世界遺產潛力點舊山線鐵道遺產國際交流論壇及策展計畫」系列活動今天登場，邀日、韓鐵道遺產專家分享東亞鐵道遺產的保存經驗，明天起並在三義勝興車站站長宿舍推出舊山線鐵道遺產展，要帶領觀眾重新走進這條百年鐵道的歷史現場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。