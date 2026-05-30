請益之旅 徐欣瑩拜會張善政

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩近日展開請益之旅，前天拜會桃園市長張善政，二人在智慧城市、數位治理及婦幼等議題交流甚多，今天將南下繼續向台中市長盧秀燕取經，而民進黨方面因人選未定案，民代透露基層已有不少人感到著急。

徐欣瑩表示，新竹縣是全國最年輕的縣市之一，如何讓年輕人願意成家、生養下一代，是未來縣政的重要課題。桃園成立全台灣第一個婦幼發展局，整合婦幼照顧資源的經驗值得作為竹縣未來政策規畫參考。

張善政恭喜徐欣瑩獲得國民黨提名，也肯定徐長期深耕科技、產業及公共政策領域。他表示，看好徐欣瑩的專業與執政能力，相信她能在縣長楊文科奠定的基礎上持續推動縣政，「在新竹縣還有很多事情可以做」。

關於地方發展，徐欣瑩指桃竹不論產業或生活圈都緊密相連，未來將推動桃竹苗合作，串聯科技產業、交通建設與生活機能，打造國際級科技廊帶；會談中，張善政和徐欣瑩也討論到桃竹苗大矽谷計畫，二人都呼籲中央應加速審查。

民進黨新竹縣長人選至今未定案，外界認為竹北市長鄭朝方呼聲最高，參選只差中央宣布的臨門一腳，但鄭朝方未鬆口，強調現階段最重要的工作仍是持續推動市政，全力做好竹北市政建設與服務。

對於民進黨新竹縣長人選遲未定案，民進黨籍芎林鄉民代表彭信康表示，地方上確實有不少人感到著急，但人選問題急不來。他指出，距離選舉僅剩約五個月，要打一場全縣規模的選戰，需要縣長、鄉鎮市長及議員選舉整體搭配，因此地方普遍期待有意參選者能盡快做出決定，讓選戰布局及組織整合有更充裕的準備時間。