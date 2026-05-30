物價津貼 竹縣橫山鄉7月普發5000元

美伊戰爭衝擊國際油價與國內民生物價波動，新竹縣橫山鄉公所昨宣布發放每位鄉民五千元民生物價補助津貼，預計七月十四日至七月十六日執行，約一點二萬人受惠。橫山鄉長張志弘表示補助經費來自歲計賸餘。

新竹縣關西鎮廿五日宣布普發現金五千元，且將設籍資格放寬到昨天截止，短短五天吸引一千多人遷入，被質疑發津貼確保議員席次。新竹地檢署表示，已依法分案調查，將釐清是否涉及不實遷徙、虛偽設籍、冒領補助或違反選舉相關法令等不法情事。

新竹縣橫山鄉六年內已普發四次現金照顧鄉民，第一次是二○二一年因應新冠肺炎普發每人一千元，二○二二年因疫情延續加碼每人二千元，第三次則是因應美國關稅衝擊發放每人五千元生活補助金，今年則是考量美伊戰爭引發油價、電價及物價上漲而決定再發五千元民生物價補貼。

張志弘強調，橫山鄉主要財源來自內灣老街停車場與圓樓收益等，同時大型建設積極向中央爭取經費，此次補助經費來自歲計賸餘，屬於鄉庫盈餘回饋，不會排擠公共建設，也不影響鄉政其他基礎建設、社會福利或人事費用。

新竹縣關西鎮本月廿五日宣布普發現金五千元且將設籍資格放寬到廿九日，短短五天吸引上千人遷入，但也引發外界質疑是為保縣議員席次的動作；橫山鄉普發現金決策則在本月五日拍板，為避免爭議，特地將設籍資格提前到五月四日之前。張志弘不諱言，這筆財政盈餘是歷年鄉民共同累積，應優先回饋原有鄉民。

橫山鄉公所表示，首波發放作業預計七月十四日至十六日執行，屆時工作人員將於全鄉十一村共十七處發放站受理民眾申辦請領，事前會發放通知單，符合資格者須攜帶身分證、印章及相關證明文件。若無法於指定日期領取，七月十七日至廿一日、每天上午八時至下午五時可到鄉公所補領，逾期未領視同放棄。