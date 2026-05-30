聽新聞
0:00 / 0:00

物價津貼 竹縣橫山鄉7月普發5000元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣橫山鄉公所去年11月首度普發每位鄉民5000元生活補助津貼後，今年將於7月14日至16日再度發放第二波補助。記者郭政芬／攝影
新竹縣橫山鄉公所去年11月首度普發每位鄉民5000元生活補助津貼後，今年將於7月14日至16日再度發放第二波補助。記者郭政芬／攝影

美伊戰爭衝擊國際油價與國內民生物價波動，新竹縣橫山鄉公所昨宣布發放每位鄉民五千元民生物價補助津貼，預計七月十四日至七月十六日執行，約一點二萬人受惠。橫山鄉長張志弘表示補助經費來自歲計賸餘。

新竹縣關西鎮廿五日宣布普發現金五千元，且將設籍資格放寬到昨天截止，短短五天吸引一千多人遷入，被質疑發津貼確保議員席次。新竹地檢署表示，已依法分案調查，將釐清是否涉及不實遷徙、虛偽設籍、冒領補助或違反選舉相關法令等不法情事。

新竹縣橫山鄉六年內已普發四次現金照顧鄉民，第一次是二○二一年因應新冠肺炎普發每人一千元，二○二二年因疫情延續加碼每人二千元，第三次則是因應美國關稅衝擊發放每人五千元生活補助金，今年則是考量美伊戰爭引發油價、電價及物價上漲而決定再發五千元民生物價補貼。

張志弘強調，橫山鄉主要財源來自內灣老街停車場與圓樓收益等，同時大型建設積極向中央爭取經費，此次補助經費來自歲計賸餘，屬於鄉庫盈餘回饋，不會排擠公共建設，也不影響鄉政其他基礎建設、社會福利或人事費用。

新竹縣關西鎮本月廿五日宣布普發現金五千元且將設籍資格放寬到廿九日，短短五天吸引上千人遷入，但也引發外界質疑是為保縣議員席次的動作；橫山鄉普發現金決策則在本月五日拍板，為避免爭議，特地將設籍資格提前到五月四日之前。張志弘不諱言，這筆財政盈餘是歷年鄉民共同累積，應優先回饋原有鄉民。

橫山鄉公所表示，首波發放作業預計七月十四日至十六日執行，屆時工作人員將於全鄉十一村共十七處發放站受理民眾申辦請領，事前會發放通知單，符合資格者須攜帶身分證、印章及相關證明文件。若無法於指定日期領取，七月十七日至廿一日、每天上午八時至下午五時可到鄉公所補領，逾期未領視同放棄。

新竹 美伊戰爭

延伸閱讀

竹縣橫山鄉6年來4度普發現金 7月將再發5000元補助

關西石油津貼掀遷籍爭議 檢方分案查虛偽設籍、選舉疑雲

新竹關西普發掀遷戶籍潮 牽動議員席次 竹東鎮長、議員抗議

領成長津貼 陸配子女需有戶籍

相關新聞

關西石油津貼掀遷籍爭議 檢方分案查虛偽設籍、選舉疑雲

新竹縣關西鎮近期因發放「石油津貼」等普發現金措施，引發大量民眾遷入戶籍爭議。外界質疑部分遷入人口是否未具實際居住事實，甚至可能藉由短期遷籍領取補助，進一步影響地方民意代表席次分配及選舉公平。新竹地方檢察署今天表示，已依法分案調查，將釐清是否涉及不實遷徙、虛偽設籍、冒領補助或違反選舉相關法令等不法情事。

物價津貼 竹縣橫山鄉7月普發5000元

美伊戰爭衝擊國際油價與國內民生物價波動，新竹縣橫山鄉公所昨宣布發放每位鄉民五千元民生物價補助津貼，預計七月十四日至七月十六日執行，約一點二萬人受惠。橫山鄉長張志弘表示補助經費來自歲計賸餘。

請益之旅 徐欣瑩拜會張善政

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩近日展開請益之旅，前天拜會桃園市長張善政，二人在智慧城市、數位治理及婦幼等議題交流甚多，今天將南下繼續向台中市長盧秀燕取經，而民進黨方面因人選未定案，民代透露基層已有不少人感到著急。

台日觀光高峰論壇苗栗登場 「台日友好in苗栗」彩繪稻田驚豔參訪團

第17屆台日觀光高峰論壇於苗栗盛大登場，縣府特別安排日方貴賓「觀光」踩線，把苗栗鄉村旅遊、鐵道風景和在地文化一次串起來，帶領大家看見不一樣的台灣；今天下午參訪團抵達苑裡彩繪稻田，看見「台日友好in苗栗」的彩繪稻田時，驚嘆不已。

竹縣橫山鄉6年來4度普發現金 7月將再發5000元補助

新竹縣橫山鄉公所去年11月首度普發每位鄉民5000元生活補助津貼後，今年將於7月14日至16日再度發放第二波補助。凡今年5月4日前設籍橫山鄉的鄉民，每人可領取5000元，全鄉近1萬2000人受惠，總經費約6000萬元。這也是橫山鄉近6年來第四度普發現金，累計發放金額達1萬3000元。

台灣世遺潛力點舊山線鐵道論壇今登場 明起在勝興站推出鐵道遺產展

苗栗縣文化觀光局舉辦的「台灣世界遺產潛力點舊山線鐵道遺產國際交流論壇及策展計畫」系列活動今天登場，邀日、韓鐵道遺產專家分享東亞鐵道遺產的保存經驗，明天起並在三義勝興車站站長宿舍推出舊山線鐵道遺產展，要帶領觀眾重新走進這條百年鐵道的歷史現場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。