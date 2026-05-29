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關西石油津貼掀遷籍爭議 檢方分案查虛偽設籍、選舉疑雲

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹地方檢察署今天表示，已依法分案調查，將釐清是否涉及不實遷徙、虛偽設籍、冒領補助或違反選舉相關法令等不法情事。圖為關西鎮公所。記者郭政芬／攝影
新竹地方檢察署今天表示，已依法分案調查，將釐清是否涉及不實遷徙、虛偽設籍、冒領補助或違反選舉相關法令等不法情事。圖為關西鎮公所。記者郭政芬／攝影

新竹縣關西鎮近期因發放「石油津貼」等普發現金措施，引發大量民眾遷入戶籍爭議。外界質疑部分遷入人口是否未具實際居住事實，甚至可能藉由短期遷籍領取補助，進一步影響地方民意代表席次分配及選舉公平。新竹地方檢察署今天表示，已依法分案調查，將釐清是否涉及不實遷徙、虛偽設籍、冒領補助或違反選舉相關法令等不法情事。

新竹地檢署指出，針對近日媒體報導關西鎮因發放石油津貼等普發現金措施，短時間內出現大量戶籍人口遷入情形，引發社會關注及各界質疑。檢方高度重視相關爭議，已主動分案展開調查，將依據具體事證查明是否有人未實際居住卻遷入戶籍，藉此領取補助，或涉及其他違法情形。

檢方表示，調查重點除是否有不實遷徙、虛偽設籍及冒領補助外，也將一併釐清相關行為是否涉及違反公職人員選舉罷免法等規定。

新竹地檢署強調，將秉持客觀、中立及依法偵辦原則，依據具體事證查明有無不法，不因政治立場、地方派系或身分背景而有所差別待遇，務求維護法治秩序、選舉公平及人民對民主制度的信賴。

新竹

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