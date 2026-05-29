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台日觀光高峰論壇苗栗登場 「台日友好in苗栗」彩繪稻田驚豔參訪團

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天下午參訪團抵達苑裡彩繪稻田，看見「台日友好in苗栗」的彩繪稻田時，驚嘆不已。記者吳傑沐／攝影
今天下午參訪團抵達苑裡彩繪稻田，看見「台日友好in苗栗」的彩繪稻田時，驚嘆不已。記者吳傑沐／攝影

第17屆台日觀光高峰論壇於苗栗盛大登場，縣府特別安排日方貴賓「觀光」踩線，把苗栗鄉村旅遊、鐵道風景和在地文化一次串起來，帶領大家看見不一樣的台灣；今天下午參訪團抵達苑裡彩繪稻田，看見「台日友好in苗栗」的彩繪稻田時，驚嘆不已。

苗縣府表示，去年5月於日本鳥取縣舉辦第16屆台日觀光高峰論壇in鳥取時，即正式宣布第17屆論壇將由苗栗接棒舉辦。當時縣府團隊便開始思考，如何透過具有苗栗特色且富有情感溫度的方式，迎接來自日本的貴賓，因此規畫於苑裡鎮打造「台日友好in苗栗」彩繪稻田，象徵台日友誼在苗栗土地上深耕發芽。

縣府文觀局局長林彥甫指出，此次彩繪稻田特別委請苑裡鎮農會協助規畫設計，並於今年3月20日正式插秧種植，透過不同顏色稻種排列，逐漸勾勒出「台日友好in苗栗」字樣與圖樣，隨著稻田進入最佳觀賞期，也成為本次論壇最吸睛的亮點之一。

他表示，今天參訪行程包含三義寶元紀、苑裡藺草與稻田彩繪、苑裡到竹南的海風號觀光列車，明天還有飛牛牧場、舊山線鐵道、卓蘭休閒農業區，最後再走訪竹南啤酒廠，完整感受苗栗觀光魅力。

「苗栗不只值得來，更值得被世界看見！」日本觀光振興協會理事長最明仁則表示， 這次高峰會，讓更多日本與海外朋友認識苗栗，也感受客家文化熱情好客的魅力；希望透過這次交流，讓苗栗景點被更多人知道、走進來、體驗到，一起把苗栗推廣得更好，讓文化與觀光持續發光。

另外，苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗對台日友誼非常的重視與期待，在觀光方面，除了東南亞的嬌客外，日本遊客來台三天、五天或一個禮拜，到中部來苗栗走一走，是很棒的。他表示，從稻田彩繪、溫泉、龍騰斷橋，到三義小火車、木雕、苑裡藺草文化，苗栗把自然、人文與台日友好一次串聯，這趟行程不只是參訪，更是留下難忘回憶的開始。

希望透過此次論壇與踩線交流，深化台日觀光合作，並讓更多日本朋友認識苗栗的人文魅力、農村風景與慢活旅遊特色。

苗縣府文觀局局長林彥甫指出，此次彩繪稻田特別委請苑裡鎮農會協助規畫設計，並於今年3月20日正式插秧種植，透過不同顏色稻種排列，逐漸勾勒出「台日友好in苗栗」字樣與圖樣。記者吳傑沐／攝影
苗縣府文觀局局長林彥甫指出，此次彩繪稻田特別委請苑裡鎮農會協助規畫設計，並於今年3月20日正式插秧種植，透過不同顏色稻種排列，逐漸勾勒出「台日友好in苗栗」字樣與圖樣。記者吳傑沐／攝影

第17屆台日觀光高峰論壇於苗栗盛大登場，縣府特別安排日方貴賓「觀光」踩線，把苗栗鄉村旅遊、鐵道風景和在地文化一次串起來，帶領大家看見不一樣的台灣。記者吳傑沐／攝影
第17屆台日觀光高峰論壇於苗栗盛大登場，縣府特別安排日方貴賓「觀光」踩線，把苗栗鄉村旅遊、鐵道風景和在地文化一次串起來，帶領大家看見不一樣的台灣。記者吳傑沐／攝影

鍾東錦表示，苗栗對台日友誼非常的重視與期待，在觀光方面，除了東南亞的嬌客外，日本遊客來台三天、五天或一個禮拜，到中部來苗栗走一走，是很棒的。記者吳傑沐／攝影
鍾東錦表示，苗栗對台日友誼非常的重視與期待，在觀光方面，除了東南亞的嬌客外，日本遊客來台三天、五天或一個禮拜，到中部來苗栗走一走，是很棒的。記者吳傑沐／攝影

苗栗 台日 觀光

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