中華大學帶工程師打磨枯木 製作手機架紓壓又環保

為幫高壓科技人減壓，位在新竹市的中華大學日前到知名科技公司舉辦工作坊，帶領多名工程師將疏伐木與枯枝打磨製成創意手機架，不僅讓科技人釋放高壓，也用行動實踐環保。

中華大學今天向中央社記者表示，該校執行第4期「驛動新埔」計畫，團隊攜手新竹縣新埔鎮的地方社區成立「幸福家園守護團隊」，推動棄耕茶園轉型為生態林地，並引入企業資源參與。

中華大學說，臻鼎科技公司在得知理念後，投入經費支持計畫，進行植被調查、種苗培育、環境教育推廣及回饋當地農民，協助長者安心在地生活，逐步實現「以樹養老」的永續願景。

為深化綠色教育，中華大學表示，日前團隊帶著人力、物資走入臻鼎科技位於高雄及桃園的廠區，舉辦資源循環工作坊，與85名工程師一起動手運用取自新埔山林的疏伐木、枯枝及天然種子，親手製作手機架。

校方指出，工程師們平時專注於高壓工作，透過木材打磨與創意拼貼不僅能釋放工作壓力，也重新認識自然資源的多元價值，這場工作坊不僅延續木材的使用價值，更增加碳留存效益，成功將永續觀念由校園擴展至企業端。