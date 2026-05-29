議員促減校園廚餘 竹市府：滾動修正菜單推惜食

時代力量新竹市議員廖子齊說，明年禁廚餘養豬恐引發處理危機，市府應落實校園源頭減量。竹市府教育處回應，學校已納入定期檢討並修正菜單，後續將加強督導各校惜食。

行政院院會2025年底通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，規範廚餘養豬期限到2026年12月31日止，2027年起全面轉型飼料養豬。

廖子齊今天在新竹市議會質詢指出，新竹市環保局浸水垃圾掩埋場屢因惡臭引發民怨，主因為目前進入廚餘養豬轉型緩衝期，導致高效廚餘廠長期處於滿載狀態。

廖子齊說，明年全面禁止廚餘養豬後，每日要消化超過30公噸廚餘，擴增硬體設備僅是治標，必須同步落實「源頭減量」，例如未來將推行免費營養午餐，竹市府教育處應即刻將剩食檢討納入各校機制。

新竹市政府教育處透過文字向中央社記者表示，學校已將剩食情形納入午餐工作推行委員會定期檢討，並依學生每日攝食及剩食情形滾動修正菜單內容。

教育處指出，後續將加強督導各校，由廚師、營養師及午餐相關人員共同檢討剩食原因，並檢視用餐時間、強化惜食教育及營養宣導，持續朝「源頭減量、惜食教育、環境共好」方向辦理，以降低校園剩食及廚餘量。