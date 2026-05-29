快訊

「失智依然是完整的人」曾想替林芳郁聲請輔助宣告 林靜芸同情馬英九家人

2025年職業薪資排行出爐 醫師僅第三…這群人月薪30萬霸榜

擎天崗2.0？傳國門廣場「情侶荒淫行徑」被拍瘋傳社群 驚動警方介入

聽新聞
0:00 / 0:00

議員促減校園廚餘 竹市府：滾動修正菜單推惜食

中央社／ 新竹市29日電

時代力量新竹市議員廖子齊說，明年禁廚餘養豬恐引發處理危機，市府應落實校園源頭減量。竹市府教育處回應，學校已納入定期檢討並修正菜單，後續將加強督導各校惜食。

行政院院會2025年底通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，規範廚餘養豬期限到2026年12月31日止，2027年起全面轉型飼料養豬。

廖子齊今天在新竹市議會質詢指出，新竹市環保局浸水垃圾掩埋場屢因惡臭引發民怨，主因為目前進入廚餘養豬轉型緩衝期，導致高效廚餘廠長期處於滿載狀態。

廖子齊說，明年全面禁止廚餘養豬後，每日要消化超過30公噸廚餘，擴增硬體設備僅是治標，必須同步落實「源頭減量」，例如未來將推行免費營養午餐，竹市府教育處應即刻將剩食檢討納入各校機制。

新竹市政府教育處透過文字向中央社記者表示，學校已將剩食情形納入午餐工作推行委員會定期檢討，並依學生每日攝食及剩食情形滾動修正菜單內容。

教育處指出，後續將加強督導各校，由廚師、營養師及午餐相關人員共同檢討剩食原因，並檢視用餐時間、強化惜食教育及營養宣導，持續朝「源頭減量、惜食教育、環境共好」方向辦理，以降低校園剩食及廚餘量。

新竹 廚餘

延伸閱讀

免費營養午餐將上路 戴瑋姍建議比照日本推「定食」減廚餘

新北新政 不分年級 115學年起天天在校吃營養午餐

營養午餐免費…侯友宜再砸4億推三配套 導師發1500元指導費

校園生活問卷疑換名復活…教團憂製造更多對立 教育部： 已停止實施

相關新聞

台日觀光高峰論壇苗栗登場 「台日友好in苗栗」彩繪稻田驚豔參訪團

第17屆台日觀光高峰論壇於苗栗盛大登場，縣府特別安排日方貴賓「觀光」踩線，把苗栗鄉村旅遊、鐵道風景和在地文化一次串起來，帶領大家看見不一樣的台灣；今天下午參訪團抵達苑裡彩繪稻田，看見「台日友好in苗栗」的彩繪稻田時，驚嘆不已。

竹縣橫山鄉6年來4度普發現金 7月將再發5000元補助

新竹縣橫山鄉公所去年11月首度普發每位鄉民5000元生活補助津貼後，今年將於7月14日至16日再度發放第二波補助。凡今年5月4日前設籍橫山鄉的鄉民，每人可領取5000元，全鄉近1萬2000人受惠，總經費約6000萬元。這也是橫山鄉近6年來第四度普發現金，累計發放金額達1萬3000元。

台灣世遺潛力點舊山線鐵道論壇今登場 明起在勝興站推出鐵道遺產展

苗栗縣文化觀光局舉辦的「台灣世界遺產潛力點舊山線鐵道遺產國際交流論壇及策展計畫」系列活動今天登場，邀日、韓鐵道遺產專家分享東亞鐵道遺產的保存經驗，明天起並在三義勝興車站站長宿舍推出舊山線鐵道遺產展，要帶領觀眾重新走進這條百年鐵道的歷史現場。

全國首創！造福年輕婚育家庭 桃園可負擔住宅自治條例今三讀通過

桃園市政府為落實居住正義，率全國之先推動「可負擔住宅」政策，讓民眾能以低於市場行情的價格買到捷運站或政府重大開發建設周邊房屋，興辦管理自治條例送進議會，今天三讀附帶決議通過，後續將送行政院內政部審議，待中央核定才能公告實施。

徐欣瑩拜會張善政 汲取桃園成功經驗擘畫新竹縣未來發展

國民黨新竹縣長參選人、立法委員徐欣瑩縣政請益之旅持續展開。昨天率領團隊前往桃園市政府，拜會桃園市長張善政，針對智慧城市、數位治理、婦幼照顧及區域合作等議題深入交流，汲取桃園成功經驗，作為未來推動新竹縣升級的重要參考。

雪霸汶水遊客中心生態池遭外來種魚類入侵 研究團隊 「施法」移除

雪霸國家公園管理處汶水遊客中心的生態池波光粼粼，一直是遊客停駐、感受自然的寧靜角落，生態池的池水是由附近穿窿圳引進，原本生態池內都以本土魚類為主，但池內逐漸出現外來種，例如巴西龜、吳郭魚及大口黑鱸、琵琶鼠等，雪霸處2024-2025年委託國立嘉義大學研究團隊調查，發現生態池內有7科16種水生動物，其中半數為外來種魚類，整體數量已超過55% ，顯示外來種壓力已影響原生魚類生存競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。