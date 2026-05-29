竹縣橫山鄉6年來4度普發現金 7月將再發5000元補助

新竹縣橫山鄉公所去年11月首度普發每位鄉民5000元生活補助津貼後，今年將於7月14日至16日再度發放第二波補助。凡今年5月4日前設籍橫山鄉的鄉民，每人可領取5000元，全鄉近1萬2000人受惠，總經費約6000萬元。這也是橫山鄉近6年來第四度普發現金，累計發放金額達1萬3000元。

橫山鄉長張志弘表示，橫山鄉人口結構以65歲以上長者居多，不少居民為退休或弱勢族群，面對國際局勢動盪帶來的油電價格及民生物價上漲壓力，公所希望透過生活補助津貼，減輕鄉親生活負擔。

橫山鄉公所自新冠肺炎疫情期間即率全國之先，2021年普發每人1000元防疫紓困金，2022年再加碼每人2000元；去年11月因應美國關稅調整及匯率波動，發放每人5000元生活補助金。今年則考量中東戰爭引發油價、電價及物價上漲，決定再度發放5000元民生物價補助津貼。

他強調，此次補助經費來自歲計賸餘，屬於鄉庫盈餘回饋鄉親，絕不會排擠公共建設、合乎民情，也不影響鄉政其他基礎建設、社會福利、人事費用等運作，另積極向中央爭取經費做建設，所以不影響到地方發展。

對於此次補助方案事前相當低調，張志弘說明，相關計畫於5月5日鄉務會議通過，並以前一天、5月4日設籍鄉民作為資格認定基準，主要是避免消息提前曝光後出現大量遷戶籍情形，影響制度公平性。他認為，這筆財政盈餘來自橫山鄉民共同累積，自然應回饋給原有鄉民。

現年68歲的張志弘曾任5屆縣議員、2屆鄉長，服務地方滿29年。他表示，自己始終秉持「快樂橫山、幸福鄉民」理念施政，未來將不再投入選舉，希望能持續為家鄉留下好的制度與基礎，讓橫山發展得更好。

橫山鄉公所表示，凡今年5月4日（含當日）前設籍橫山鄉者，皆可領取5000元民生物價補助津貼。發放日期為7月14日至16日，將於全鄉11村共17處發放站辦理，符合資格者須攜帶身分證、印章及相關文件，依通知單前往領取。若無法於指定日期領取，也可於7月17日至21日上午8時至下午5時至鄉公所補領，逾期未領視同放棄。公所也提醒鄉親留意官網及臉書公告，以維護自身權益。