台灣世遺潛力點舊山線鐵道論壇今登場 明起在勝興站推出鐵道遺產展

苗栗縣文化觀光局舉辦的「台灣世界遺產潛力點舊山線鐵道遺產國際交流論壇及策展計畫」系列活動今天登場，邀日、韓鐵道遺產專家分享東亞鐵道遺產的保存經驗，明天起並在三義勝興車站站長宿舍推出舊山線鐵道遺產展，要帶領觀眾重新走進這條百年鐵道的歷史現場。

縣府指出，舊山線鐵道是台灣西部縱貫線重要的交通樞紐，自1908年縱貫鐵路通車至1998年舊山線停駛後，縣府已多次辦理復駛活動，致力推動沿線文化資產的保存及活化。

舊山線鐵道遺產2003年入選為「台灣世界遺產潛力點」，舊山線工程克服地形限制，呈現傑出的土木工程技術，縣府自2015年起將舊山線定位為「魅力世遺‧國際慢城」，並成功爭取中央「跨域亮點計畫」補助。

此外，也借鏡德、韓等國經驗，創新導入全台首創的RailBike 鐵道自行車，以低碳、環保方式取代傳統火車復駛，讓鐵道文化資產活化再利用，成為國內外觀光的指標亮點。

文觀局指出，這次論壇活動適逢「台日觀光論壇」的重要契機，縣府積極爭取文化部協助辦理此次國際交流論壇系列活動，盼作為台日鐵道文化觀光合作的示範場域，進一步爭取將舊山線由台灣世界遺產潛力點，邁向實質的國際文化交流地標。

副縣長邱俐俐、文化資產局主秘張祐創、日本大宮鐵道博物館副館長荒木文宏、日本產業遺產資訊中心研究主任伊東孝、韓國東亞大學教授金基守、國家鐵道博物館主任鄭銘彰、中原大學副教授黃俊銘、教授林曉薇及地方民代、鄉鎮市公所人員上午在縣府國際會議廳共同為論壇揭開序幕。

邱俐俐表示，舊山線對苗栗而言不僅是一段鐵道遺產，它曾是台灣山線運輸最重要的一段命脈，也是苗栗山城與外界連結的重要起點，1908年通車後，舊山線穿越山嶺、連結聚落，讓人流、物流與產業開始進出山城，也深刻影響苗栗地方發展的軌跡，1998年停駛後，這段鐵道留下來的不只是隧道、鐵橋與車站，更是上一代人共同走過的生活記憶。

縣府指出，明天5月30日推出的「與山同行」台灣世界遺產潛力點舊山線鐵道遺產展，將於上午10點開幕，要帶領觀眾重新走進這條百年鐵道的歷史現場，歡迎民眾踴躍參加。

展出內容分為接軌世界遺產、百年情書、鐵道風景、翻山越嶺4大主題，透過歷史照片、文學作品、影音紀錄、情境展示與空間裝置，帶領觀眾從鐵道影像、人文記憶、工程技術與文化景觀等不同角度，重新閱讀舊山線的歷史縱深與文化價值。

展覽場地設在勝興車站站長宿舍，這也是勝興車站古蹟群的一部分。建於昭和十六年（1941）年，原為驛長及副驛長官舍，戰後改建時打通兩個單位為一個單元，並於2010年修復。如今透過歷史空間再利用，讓觀眾得以在百年山城場域中，重新感受舊山線鐵道文化的歷史氛圍與時代記憶。