全國首創！造福年輕婚育家庭 桃園可負擔住宅自治條例今三讀通過

桃園市政府為落實居住正義，率全國之先推動「可負擔住宅」政策，讓民眾能以低於市場行情的價格買到捷運站或政府重大開發建設周邊房屋，興辦管理自治條例送進議會，今天三讀附帶決議通過，後續將送行政院內政部審議，待中央核定才能公告實施。

桃園市議會民進黨團總召、議員許家睿表示，可負擔住宅政策是照顧年輕人的好政策，樂見市府推動，但自治條例針對承買人處分財產的說明不夠清楚，民眾不僅不清楚承買可負擔宅要如何辦理信託，也不知道債權移轉或身故死亡時會如何清算價格，恐影響承買意願，因此提附帶決議，要求市府在政策上路前先擬出定型化契約供民眾參考。

桃園市都市發展局表示，自治條例預計6月函報行政院核定，為了讓外界更清楚政策內容，都發局「可負擔住宅網」今天同步上線，除透過圖解說明政策，另有12大主題完整Q&A解答，從民眾的角度充分解釋政策細節，消除疑慮。

都發局長江南志強調「可負擔住宅」是讓有長久居住需求的人有自己的家，避免房子淪為投資炒作的商品，為了去商品化及配套辦法，市府團隊耗時三年才研擬出完整政策。

桃園可負擔住宅目前鎖定照顧對象為25歲以上、未滿45歲的年輕婚育家庭，除規範夫妻2人每月薪資所得的地板與天花板，也要求家庭成員名下不得有自有住宅。此外，條例也規定可負擔宅未來買賣不得高於初始價格，承買人條件也受限制，承買人也必須接受桃園住都中心約束管理，避免私下轉售、轉租或任何商業行為。

江南志說明，可負擔住宅網今天上線，相關自治條例（草案）、政策資訊皆揭露於網站上，網站另有「交易平台」，可透過平台線上看屋，查詢可負擔住宅房型及地點等各項詳細資訊。

可負擔住宅網、可負擔住宅交易平台。