雪霸汶水遊客中心生態池遭外來種魚類入侵 研究團隊 「施法」移除

雪霸國家公園管理處汶水遊客中心的生態池波光粼粼，一直是遊客停駐、感受自然的寧靜角落，生態池的池水是由附近穿窿圳引進，原本生態池內都以本土魚類為主，但池內逐漸出現外來種，例如巴西龜、吳郭魚及大口黑鱸、琵琶鼠等，雪霸處2024-2025年委託國立嘉義大學研究團隊調查，發現生態池內有7科16種水生動物，其中半數為外來種魚類，整體數量已超過55% ，顯示外來種壓力已影響原生魚類生存競爭力。

雪霸園區管理處指出，生態池出現強勢的大口黑鱸、吳郭魚及俗稱「琵琶鼠」的豹紋翼甲鯰等，為移除生態池內的外來種，雪管處委託嘉義大學邱郁文教授研究團隊針對不同魚種習性，運用路亞垂釣、手拋網、刺網、長沉籠與蝦籠等多元科學漁法，歷經6次精準移除並辦理兩次活動讓民眾可參與移除外來種，成功移除外來種魚類共5科7種，數量達到835尾、總重逾100公斤。目前大口黑鱸與吉利非鯽等族群的平均重量已有下降趨勢，顯示移除策略正有效減緩外來種在池中繁衍擴散的趨勢。

雪管處除了生態池的現地守護管理，更將視野延伸至鄰近的汶水溪水系。普查發現錦鯉、吳郭魚及本土外來種高身白甲魚、何氏棘魞已現蹤周邊河段，顯示棲地連通與源頭管理的重要性，同時希望加強民眾的生態環境教育，因此雪管處連續2年舉辦「進擊的保育」與「雪霸除四害」清除生態池外來種工作坊，吸引近百民眾加入移除外來種工作。透過路亞垂釣及撒網等方式移除外來種，讓民眾加深外來入侵種對生態危害的觀念，並將「不放生、不棄養」的環境倫理深植心中，提升對外來入侵種議題的正確認知。

雪管處長林文和表示，棲地健全是生態保育的核心，藉由調查掌握汶水園區外來魚類入侵現況並建立管理機制，同時推動民眾參與外來種移除活動，可加強民眾生態保育教育，使保育工作不再只是政府的責任，而是全民共同的行動。歡迎民眾來汶水生態園區，除了室內生態展示，室外的綠樹成蔭及生態池步道都是放鬆心情的好地方。

國立嘉義大學研究團隊向參與民眾講解原生與外來魚種辨識，扎根環境教育。圖／雪霸國家公園管理處提供

嘉義大學研究團隊指導民眾進行生態池移除外來種魚類生物及測量體驗。圖／雪霸國家公園管理處提供

民眾於汶水生態池透過單層網進行外來種魚類移除作業。圖／雪霸國家公園管理處提供