雪霸汶水遊客中心生態池遭外來種魚類入侵 研究團隊 「施法」移除
雪霸國家公園管理處汶水遊客中心的生態池波光粼粼，一直是遊客停駐、感受自然的寧靜角落，生態池的池水是由附近穿窿圳引進，原本生態池內都以本土魚類為主，但池內逐漸出現外來種，例如巴西龜、吳郭魚及大口黑鱸、琵琶鼠等，雪霸處2024-2025年委託國立嘉義大學研究團隊調查，發現生態池內有7科16種水生動物，其中半數為外來種魚類，整體數量已超過55% ，顯示外來種壓力已影響原生魚類生存競爭力。
雪霸園區管理處指出，生態池出現強勢的大口黑鱸、吳郭魚及俗稱「琵琶鼠」的豹紋翼甲鯰等，為移除生態池內的外來種，雪管處委託嘉義大學邱郁文教授研究團隊針對不同魚種習性，運用路亞垂釣、手拋網、刺網、長沉籠與蝦籠等多元科學漁法，歷經6次精準移除並辦理兩次活動讓民眾可參與移除外來種，成功移除外來種魚類共5科7種，數量達到835尾、總重逾100公斤。目前大口黑鱸與吉利非鯽等族群的平均重量已有下降趨勢，顯示移除策略正有效減緩外來種在池中繁衍擴散的趨勢。
雪管處除了生態池的現地守護管理，更將視野延伸至鄰近的汶水溪水系。普查發現錦鯉、吳郭魚及本土外來種高身白甲魚、何氏棘魞已現蹤周邊河段，顯示棲地連通與源頭管理的重要性，同時希望加強民眾的生態環境教育，因此雪管處連續2年舉辦「進擊的保育」與「雪霸除四害」清除生態池外來種工作坊，吸引近百民眾加入移除外來種工作。透過路亞垂釣及撒網等方式移除外來種，讓民眾加深外來入侵種對生態危害的觀念，並將「不放生、不棄養」的環境倫理深植心中，提升對外來入侵種議題的正確認知。
雪管處長林文和表示，棲地健全是生態保育的核心，藉由調查掌握汶水園區外來魚類入侵現況並建立管理機制，同時推動民眾參與外來種移除活動，可加強民眾生態保育教育，使保育工作不再只是政府的責任，而是全民共同的行動。歡迎民眾來汶水生態園區，除了室內生態展示，室外的綠樹成蔭及生態池步道都是放鬆心情的好地方。
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