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科技守護通勤路廊 竹市3涵洞導入AI智慧警示系統

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
交通處說，建置的智慧警示系統，透過影像偵測與警示設施強化駕駛注意力，並結合後端資料分析功能，作為後續道路設計改善與交通管理優化的重要依據。圖／新竹市府提供
交通處說，建置的智慧警示系統，透過影像偵測與警示設施強化駕駛注意力，並結合後端資料分析功能，作為後續道路設計改善與交通管理優化的重要依據。圖／新竹市府提供

為提升市區重要通勤路廊行車安全，新竹市府推動「新竹市通勤路廊及非號誌化路口智慧交通改善提升計畫」，針對光復路二段2巷、大學路一段51巷及仰德路等三處涵洞完成智慧警示設備建置，改善涵洞因視距受限、車流交會頻繁所衍生的交通風險。市長高虹安說，市府持續透過科技導入交通治理，結合影像辨識與即時警示功能，協助駕駛即時掌握路況、提前反應，進一步降低事故發生風險。

高虹安指出，此次於三處涵洞導入智慧警示設備，正是落實「以科技提升道路安全」的重要成果，系統可透過影像偵測涵洞周邊交通狀況，並即時啟動警示燈號與文字提醒，提醒駕駛注意視距不足路段可能出現來車或行人，以提升行車警覺性。

交通處長林正光表示，此次改善的三處涵洞皆位於市區重要交通節點，車流量大且動線複雜，周邊交通安全仍有改善空間。建置的智慧警示系統，透過影像偵測與警示設施強化駕駛注意力，並結合後端資料分析功能，作為後續道路設計改善與交通管理優化的重要依據。

交通處補充，此次系統建置內容主要包含三大面向，首先為「AI影像偵測與即時警示」，可即時辨識視距受限或潛在危險情境，主動啟動警示系統；其次為「智慧燈號與文字提醒」，於涵洞入口設置警示設備，提醒駕駛注意來車及行人通行狀況；第三則為「交通數據回饋與分析」，透過長期累積交通資料，作為未來標誌標線、照明設備及道路配置調整的重要參考。

市府表示，未來將持續盤點市區其他高風險路段，評估導入智慧交通設施的可行性，並秉持「科技治理、以人為本」理念，逐步完善整體道路安全體系，提升市民通行品質與行車安全。

交通處說，建置的智慧警示系統，透過影像偵測與警示設施強化駕駛注意力，並結合後端資料分析功能，作為後續道路設計改善與交通管理優化的重要依據。圖／新竹市府提供
交通處說，建置的智慧警示系統，透過影像偵測與警示設施強化駕駛注意力，並結合後端資料分析功能，作為後續道路設計改善與交通管理優化的重要依據。圖／新竹市府提供

涵洞 高虹安 新竹

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