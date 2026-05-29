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桃園「可負擔住宅」 每戶低於千萬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

年輕人想買房，但薪水追不上高房價桃園市長張善政提出「可負擔住宅」政見，興建管理自治條例草案今可望在議會三讀過關。但民代擔心，可負擔住宅售價雖較低，但未來轉售價格設限，少了上漲空間，擔心民眾購買意願不高。市府表示，不擔心買氣，若銷售不佳，可放寬承購資格。

桃園市都發局長江南志表示，廣建社宅需要龐大成本，租期上限最多十二年，而為照顧弱勢族群，自償率又出問題，桃園推動可負擔住宅政策，透過都市計畫，強制開發商取得容積獎勵後，捐出部分住宅作為房源，市府出售後，可投入社宅興建，照顧更多人。

江南志說，目前房源除航空城安置住宅餘屋，另在機場捷運Ａ20站、Ａ21站與中壢體育園區等，開發商在該區域興建集合式住宅，開發面積達一千平方公尺，取得容積獎勵後回捐可負擔住宅給市府，目前已有開發商申請捐建，設定二至三房、每戶廿二至卅六坪，約一百五十戶。

市府估算，可負擔住宅不受周邊房價影響，單坪價格約廿五萬至廿八萬元，估計每戶總價約七百至九百九十萬元，若以中壢區相同房型加車位，市價約一千四百萬至二千萬元，可負擔住宅約市價五成。符合資格的承購者才能申請購屋，不得出租。

桃園 張善政 社宅 房價

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