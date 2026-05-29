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全國之先 桃園抗炎夏高溫 訂定應對指引

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市政府昨舉辦「抗高溫調適對策應變兵棋推演」，考驗跨局處面對熱浪災害的即時應變能力。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府昨舉辦「抗高溫調適對策應變兵棋推演」，考驗跨局處面對熱浪災害的即時應變能力。圖／桃園市環保局提供

極端高溫逐漸成為夏季常態，桃園市蘆竹區去年曾飆出攝氏三九點一度高溫。桃市府昨舉行「抗高溫調適對策應變兵棋推演」，強化弱勢族群關懷、戶外作業管理等應變項目，也分享首創的「氣候調適圖台」，列出公家機關、商場等避暑點，供市民就近「涼快一夏」。

桃園市環保局長顏己喨說，桃園率全國之先訂定「高溫應對指引」，建立科學化三階段警戒機制，依不同高溫風險啟動對應措施。指引將高溫預防作業分為常態作為（五月至十月）、橙燈作為及紅燈作為。橙燈為高溫連續三日達卅六度或單日達卅八度以上，紅燈則為連續三日達卅八度以上。

橙燈警戒啟動後，勞動局將強化專案勞動檢查重點，避免勞工於高氣溫時段從事戶外作業；社會局會加強對獨居長者、街友的關懷；衛生局將通知衛生所及醫院加強熱傷害宣導；環保局則要求建築工地每四小時灑水一次。

若紅燈警報連三日以上，市府得開設應變小組，統籌跨局處資源調度。教育局將「建議停止所有戶外活動」，尤其避免於上午十時至下午二時戶外活動；環保局工地灑水頻率提高為每三小時一次。

桃園市政府也全國首創建置「氣候風險調適圖台」與「活動高溫檢核專區」，提供市民即時氣候風險資訊，整合室內外三三四處涼爽點。包含公家機關、公園、農會及宮廟外，也納入大專院校、環保旅宿及桃園、蘆竹與中壢區等地的大型購物商場，讓民眾能按圖索驥、休憩避暑。

高溫 桃園 環保局

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